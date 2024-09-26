Вопрос Волынской трагедии может плохо повлиять на отношения с Украиной – МИД Польши

Президенты Владимир Зеленский и Анджей Дуда чествуют память жертв Волынской трагедии в Луцке, 9 июля 2023-го (Фото: EPA-EFE/RADEK PIETRUSZKA POLAND OUT)

Тема эксгумации польских жертв в Украине негативно влияет на польско-украинские отношения и этим пользуется Россия. Но сложная общая история не отменяет поддержки евроинтеграции Киева Варшавой. Об этом в ответ на запрос LIGA.net сообщили в материале в Министерстве иностранных дел Польши.

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Польша использует председательство в ЕС для давления на Украину по вопросу Волынской трагедии, написало 19 сентября со ссылкой на анонимные источники в МИД польское издание Onet. В январе 2025 года Польша возглавит Совет ЕС, что позволит ей играть ключевую роль в переговорах о вступлении Украины в Евросоюз.

"Нерешенные исторические проблемы между нашими странами не определяют нашу поддержку Украины, в частности по вступлению в ЕС, – заверили LIGA.net в МИД Польши. – Но готовность к открытой и честной дискуссии, основанной на фактах, и к обеспечению достойного захоронения всех убитых – элемент идентичности ЕС, членом которого Украина станет".

Без конкретных действий Киева такой односторонний подход к общей истории все больше будет тяготить двусторонние отношения, считают польские дипломаты.

"Вопрос поиска и эксгумации польских жертв в Украине остается нерешенной проблемой. Она имеет большой потенциал для негативного влияния на наши отношения и этим пользуется Россия", – ответили в МИД Польши.