Питання Волинської трагедії може погано вплинути на відносини з Україною – МЗС Польщі

І в першу чергу цим користується Росія, кажуть LIGA.net польські дипломати

Президенти Володимир Зеленський та Анджей Дуда спільно вшановують пам’ять жертв Волинської трагедії в Луцьку, 9 липня 2023-го (Фото: EPA-EFE/RADEK PIETRUSZKA POLAND OUT)

Тема ексгумації польських жертв в Україні негативно впливає на польсько-українські відносини, й цим користується Росія. Але складна спільна історія не скасовує підтримку євроінтеграції Києва Варшавою. Про це у відповідь на запит LIGA.net до матеріалу повідомили у Міністерстві закордонних справ Польщі.

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Польща використає головування в ЄС для тиску на Україну у питанні Волинської трагедії, написало 19 вересня з посиланням на анонімні джерела в МЗС польське видання Onet. У січні 2025 року Польща очолить Раду ЄС, що дозволить їй відігравати ключову роль у переговорах про вступ України до Євросоюзу.

"Невирішені історичні проблеми між нашими країнами не визначають нашу підтримку України, зокрема щодо вступу в ЄС, – запевнили LIGA.net в МЗС Польщі. – Але готовність до відкритої й чесної дискусії, заснованої на фактах, та до забезпечення гідного поховання усіх убитих – елемент ідентичності ЄС, членом якого Україна стане".

Без конкретних дій Києва такий односторонній підхід до спільної історії дедалі більше буде обтяжувати двосторонні відносини, вважають польські дипломати.

"Питання пошуку та ексгумації польських жертв в Україні залишається нерозв'язаною проблемою. Вона має великий потенціал для негативного впливу на наші відносини, й цим користується Росія", – відповіли в МЗС Польщі.