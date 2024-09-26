Питання Волинської трагедії може погано вплинути на відносини з Україною – МЗС Польщі
Тема ексгумації польських жертв в Україні негативно впливає на польсько-українські відносини, й цим користується Росія. Але складна спільна історія не скасовує підтримку євроінтеграції Києва Варшавою. Про це у відповідь на запит LIGA.net до матеріалу повідомили у Міністерстві закордонних справ Польщі.
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Польща використає головування в ЄС для тиску на Україну у питанні Волинської трагедії, написало 19 вересня з посиланням на анонімні джерела в МЗС польське видання Onet. У січні 2025 року Польща очолить Раду ЄС, що дозволить їй відігравати ключову роль у переговорах про вступ України до Євросоюзу.
"Невирішені історичні проблеми між нашими країнами не визначають нашу підтримку України, зокрема щодо вступу в ЄС, – запевнили LIGA.net в МЗС Польщі. – Але готовність до відкритої й чесної дискусії, заснованої на фактах, та до забезпечення гідного поховання усіх убитих – елемент ідентичності ЄС, членом якого Україна стане".
Без конкретних дій Києва такий односторонній підхід до спільної історії дедалі більше буде обтяжувати двосторонні відносини, вважають польські дипломати.
"Питання пошуку та ексгумації польських жертв в Україні залишається нерозв'язаною проблемою. Вона має великий потенціал для негативного впливу на наші відносини, й цим користується Росія", – відповіли в МЗС Польщі.
- Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Варшава підтримує євроінтеграцію України, але у неї є "свої вимоги" до Києва. Його цитує RMF 24.
- Міністерство закордонних справ Польщі у найближчі місяці планує використовувати прагнення України до вступу в Євросоюз як важіль впливу на Київ у питанні ексгумації жертв Волинської трагедії, пише Onet з посиланням на співрозмовників у відомстві. З січня 2025 року Польща головуватиме у Раді ЄС, що надасть їй важливу роль у переговорах щодо членства України в блоці.