В Польше назвали эксгумацию в Пужниках "прорывом" в отношениях двух стран
Проведение первых за много лет эксгумационных работ по идентификации жертв Волынской трагедии в Пужниках Тернопольской области является "прорывом" в украинско-польских отношениях. Такое мнение высказал депутат парламента Польши Павел Коваль, передает Dzieje.pl.
По словам Коваля, который также возглавляет польско-украинскую рабочую группу по историческому диалогу и уполномочен правительством Польши по восстановлению Украины, благодаря переговорам "после десятилетий тупика" украинская и польская стороны нашли общий язык.
"Нам удалось найти решение, согласно которому каждый поляк, каждый украинец, который хочет найти, похоронить и почтить своих близких, будет иметь прямой путь для этого, административный путь. Я считаю, что это значительное событие, поэтому я использую термин: "прорыв", – сказал Коваль.
Он сообщил, что Украина уже выдала еще несколько разрешений на эксгумацию или поисковые работы польских жертв сталинских репрессий и Волынской трагедии.
Коваль добавил, что работы в Пужниках проводятся на высоком уровне как с точки зрения защиты с украинской стороны, так и коммуникации.
"Все это требует прозрачности, но также определенной деликатности. Я думаю, что так и должно быть", – сказал он.
- 10 января Туск заявил о первых решениях по эксгумации польских жертв Волынской трагедии. Он назвал это прорывом и сообщил, что польская сторона ожидает дальнейших решений.
- 13 января стало известно, что Украина разрешила эксгумацию останков тел польских жертв Волынской трагедии в Тернопольской области.
- 24 апреля начались работы по эксгумации останков польских жертв Волынской трагедии, а изъятие останков началось 30 апреля.
- 4 мая сообщалось, что завершается полевой этап украинско-польской экспедиции по поискам жертв Волынской трагедии на территории бывшего села Пужники Тернопольской области. Найдены останки 30 человек, из которых уже эксгумировано более 20 человек.