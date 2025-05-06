В Польше назвали эксгумацию в Пужниках "прорывом" в отношениях двух стран

Украина предоставила еще несколько разрешений на поисковые работы польских жертв Волынской трагедии и сталинских репрессий

Бывшее село Пужники (Фото: VLADYSLAV MUSIIENKO/EPA)

Проведение первых за много лет эксгумационных работ по идентификации жертв Волынской трагедии в Пужниках Тернопольской области является "прорывом" в украинско-польских отношениях. Такое мнение высказал депутат парламента Польши Павел Коваль, передает Dzieje.pl.

По словам Коваля, который также возглавляет польско-украинскую рабочую группу по историческому диалогу и уполномочен правительством Польши по восстановлению Украины, благодаря переговорам "после десятилетий тупика" украинская и польская стороны нашли общий язык.

"Нам удалось найти решение, согласно которому каждый поляк, каждый украинец, который хочет найти, похоронить и почтить своих близких, будет иметь прямой путь для этого, административный путь. Я считаю, что это значительное событие, поэтому я использую термин: "прорыв", – сказал Коваль.

Он сообщил, что Украина уже выдала еще несколько разрешений на эксгумацию или поисковые работы польских жертв сталинских репрессий и Волынской трагедии.

Коваль добавил, что работы в Пужниках проводятся на высоком уровне как с точки зрения защиты с украинской стороны, так и коммуникации.

"Все это требует прозрачности, но также определенной деликатности. Я думаю, что так и должно быть", – сказал он.