Волынская трагедия. Официальный Киев критикует новый День памяти в Польше

Украина напомнила, что у двух стран есть общий враг – Россия

Здание МИД Украины (Фото: Depositphotos)

Министерство иностранных дел назвало таким, что "идет вразрез с духом добрососедских отношений" между Киевом и Варшавой, решение польского Сейма об установлении 11 июля Дня памяти жертв так называемого геноцида, совершенного Организацией украинских националистов и Украинской повстанческой армией на восточных территориях Второй Польской Республики (Волынской трагедии).

"Такие односторонние шаги не способствуют достижению взаимопонимания и примирения, над которыми длительное время работают наши страны, в частности в формате Совместной украинско-польской группы по вопросам исторического диалога, которая действует при участии министерств культуры и институтов национальной памяти двух стран", – говорится в сообщении украинского МИД о решении, которое Сейм Польши принял 4 июня.

По словам ведомства, Украина последовательно выступает за научное и беспристрастное изучение сложных страниц совместной истории двух стран: "Мы убеждены, что путь к настоящему примирению лежит через диалог, взаимное уважение и совместную работу историков, а не политические односторонние оценки".

Официальный Киев призвал Варшаву воздержаться от шагов, которые могут привести к "росту напряжения в двусторонних отношениях и подорвать достижения, полученные конструктивным диалогом и сотрудничеством между Украиной и Польшей".

В то же время в МИД отметили, что "несмотря на предвзятость и политический контекст" нового постановления Сейма, Украина продолжит придерживаться курса по проведению поисково-эксгумационных работ на территории двух государств: "Уже есть на этом пути практические результаты, которые должны иметь развитие и в будущем".

Также Киев в очередной раз напомнил, что "не следует искать полякам врагов среди украинцев, а украинцам – среди поляков", поскольку у них есть общий враг – Россия.

"Ради общей силы, свободы и безопасности наших двух дружественных стран должны совместно решать проблемные вопросы, а не обострять их", – подытожили в дипломатическом ведомстве.