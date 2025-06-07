Новообраний президент Польщі зараз проти вступу України до Євросоюзу
Новообраний президент Польщі Кароль Навроцький на цей час проти вступу України до Європейського Союзу. Про це політик розповів у першому інтерв'ю іноземному медіа – угорському ресурсу правого спрямування Mandiner.
"На цей час я проти вступу України до Європейського Союзу. Я знаю, що ми, польська держава, повинні підтримувати Україну зі стратегічного та геополітичного погляду. Найбільшою загрозою для мене, як антикомуніста, і, на мою думку, для всього регіону, є РФ. Це постімперська, неокомуністична держава на чолі з Володимиром Путіним, воєнним злочинцем", – заявив Навроцький.
Він додав, що "дуже критично" ставиться до Москви, й зазначив, що в Росії йому загрожує п'ять років тюрми за роботу на посаді глави Інституту національної пам'яті Польщі. У 2024 році РФ оголосила Навроцького у розшук за справою про знесення пам'ятників радянській армії в Польщі.
Політик вважає, що, з одного боку, Варшава повинна підтримувати Київ у війні, проте Україна "має зрозуміти, що інші країни – зокрема Польща, Угорщина та інші європейські країни – мають власні інтереси".
"Польща має такі інтереси, наприклад, в ексгумації жертв на Волині. Під час виборчої кампанії я не погоджувався, і як президент не погоджуся, на недобросовісну конкуренцію з Україною проти польського сільського господарства чи логістичного сектору. У цих питаннях ми повинні досягти компромісу і консенсусу. Я бачу Україну як країну, яка, хоча вона дуже хоробро захищається від РФ, повинна також поважати інтереси інших країн, які в іншому підтримують Україну", – стверджує Навроцький.
За його словами, Польща відіграє провідну роль у підтримці України завдяки чинному президенту Анджею Дуді та "відкритості польських сердець".
"Це є підставою для глибшого осмислення того факту, що ми теж маємо право на свої інтереси", – підсумував політик.
Рішення про розширення ЄС ухвалюються всіма країнами-членами блоку, тобто для інтеграції України буде потрібна згода і від Польщі.
- 2 червня на виборах президента Польщі переміг Навроцький, представник консервативної партії "Право та справедливість" і керівник Інституту національної пам'яті країни, який і раніше спекулював на темі Волинської трагедії й виступав проти вступу України до НАТО та ЄС. Політик очолить польську державу 6 серпня.
- 3 червня Навроцький заявив, що сподівається на продовження співпраці з Україною, заснованої на взаємній повазі та розумінні.
- 4 червня Сейм Польщі встановив нову дату Дня пам’яті жертв "геноциду вчиненого Організацією українських націоналістів і Українською повстанською армією на східних територіях Другої Польської Республіки" (Волинської трагедії). МЗС України розкритикувало таке рішення.