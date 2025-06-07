Новообраний президент Польщі зараз проти вступу України до Євросоюзу

Політик визнає загрозу Росії та те, що Україні треба допомагати, але каже, що європейські країни "мають власні інтереси"

Кароль Навроцький (Фото: MARCIN OBARA / EPA)

Новообраний президент Польщі Кароль Навроцький на цей час проти вступу України до Європейського Союзу. Про це політик розповів у першому інтерв'ю іноземному медіа – угорському ресурсу правого спрямування Mandiner.

"На цей час я проти вступу України до Європейського Союзу. Я знаю, що ми, польська держава, повинні підтримувати Україну зі стратегічного та геополітичного погляду. Найбільшою загрозою для мене, як антикомуніста, і, на мою думку, для всього регіону, є РФ. Це постімперська, неокомуністична держава на чолі з Володимиром Путіним, воєнним злочинцем", – заявив Навроцький.

Він додав, що "дуже критично" ставиться до Москви, й зазначив, що в Росії йому загрожує п'ять років тюрми за роботу на посаді глави Інституту національної пам'яті Польщі. У 2024 році РФ оголосила Навроцького у розшук за справою про знесення пам'ятників радянській армії в Польщі.

Політик вважає, що, з одного боку, Варшава повинна підтримувати Київ у війні, проте Україна "має зрозуміти, що інші країни – зокрема Польща, Угорщина та інші європейські країни – мають власні інтереси".

"Польща має такі інтереси, наприклад, в ексгумації жертв на Волині. Під час виборчої кампанії я не погоджувався, і як президент не погоджуся, на недобросовісну конкуренцію з Україною проти польського сільського господарства чи логістичного сектору. У цих питаннях ми повинні досягти компромісу і консенсусу. Я бачу Україну як країну, яка, хоча вона дуже хоробро захищається від РФ, повинна також поважати інтереси інших країн, які в іншому підтримують Україну", – стверджує Навроцький.

За його словами, Польща відіграє провідну роль у підтримці України завдяки чинному президенту Анджею Дуді та "відкритості польських сердець".

"Це є підставою для глибшого осмислення того факту, що ми теж маємо право на свої інтереси", – підсумував політик.

Рішення про розширення ЄС ухвалюються всіма країнами-членами блоку, тобто для інтеграції України буде потрібна згода і від Польщі.