Новоизбранный президент Польши сейчас против вступления Украины в Евросоюз

Политик признает угрозу России и то, что Украине нужно помогать, но говорит, что у европейских стран "есть свои собственные интересы"

Кароль Навроцкий (Фото: MARCIN OBARA / EPA)

Новоизбранный президент Польши Кароль Навроцкий в настоящее время против вступления Украины в Европейский союз. Об этом политик рассказал в первом интервью иностранному медиа – венгерскому ресурсу правого толка Mandiner.

"На данный момент я против вступления Украины в Европейский союз. Я знаю, что мы, польское государство, должны поддерживать Украину со стратегической и геополитической точки зрения. Самой большой угрозой для меня, как антикоммуниста, и, по моему мнению, для всего региона, является РФ. Это постимперское, неокоммунистическое государство во главе с Владимиром Путиным, военным преступником", – заявил Навроцкий.

Он добавил, что "очень критично" относится к Москве и отметил, что в России ему грозит пять лет тюрьмы за работу в должности главы Института национальной памяти Польши.

Политик считает, что с одной стороны Варшава должна поддерживать Киев в войне, однако Украина "должна понять, что другие страны, в том числе Польша, Венгрия и другие европейские страны, имеют свои собственные интересы".

"Польша имеет такие интересы, например, в эксгумации жертв на Волыни. Во время избирательной кампании я не соглашался, и как президент не соглашусь, на недобросовестную конкуренцию с Украиной против польского сельского хозяйства или логистического сектора. В этих вопросах мы должны достичь компромисса и консенсуса. Я вижу Украину как страну, которая, хотя она очень храбро защищается от РФ, должна также уважать интересы других стран, которые в остальном поддерживают Украину", – утверждает Навроцкий.

По его словам, Польша играет ведущую роль в поддержке Украины благодаря действующему президенту Анджею Дуде и "открытости польских сердец".

"Это является основанием для более глубокого осмысления того факта, что мы тоже имеем право на свои интересы", – подытожил политик.