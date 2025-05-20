Туск: Польша с 5 июня отменяет беспошлинную торговлю с Украиной
Польша с 5 июня 2025 года отменяет европейский механизм автономных торговых мер (АТМ), который позволяет беспошлинный импорт товаров из Украины. Об этом в Сейме сообщил премьер-министр страны Дональд Туск, передает RMF24.
Он подчеркнул, что Польша хочет помочь Украине в полномасштабной войне с Россией, но это не может происходить за счет польских производителей, особенно фермеров.
"С 5 июня этого механизма не будет. Мы возвращаемся к довоенной ситуации в вопросах пограничного режима", – сказал Туск.
Он подчеркнул, что польское правительство будет заботиться о польских экономических интересах даже если они "вступают в противоречие" с интересами Украины. По словам Туска, он не опасается, что его обвинят в антиукраинском настрое.
Механизм АТМ был введен Европейским союзом в июне 2022 года после полномасштабного вторжения России в Украину. Он позволяет ввозить все украинские товары в страны ЕС без пошлин.
В 2023 году срок действия механизма продлили еще на год, а в 2024 году Еврокомиссия предложила ввести квоты на некоторые продукты, чтобы защитить рынок ЕС (яйца, птица, сахар, овес, кукуруза, крупы и мед).
В связи с АТМ в Польше прошла волна протестов фермеров, которые блокировали пограничные переходы с Украиной.
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