Туск: Польща з 5 червня скасовує безмитну торгівлю з Україною

За словами польського прем'єра, країна дбатиме про свої економічні інтереси

Дональд Туск (Фото: EPA/MARCIN GADOMSKI)

Польща з 5 червня 2025 року скасовує європейський механізм автономних торгових заходів (АТЗ), що дозволяє безмитний імпорт товарів з України. Про це в Сеймі повідомив прем'єр-міністр країни Дональд Туск, повідомляє RMF24.

Він наголосив, що Польща хоче допомогти Україні у повномасштабній війні з Росією, але це не може відбуватися коштом польських виробників, особливо фермерів.

"З 5 червня цього механізму не буде. Ми повертаємось до довоєнної ситуації у питаннях прикордонного режиму", – сказав Туск.

Він наголосив, що польський уряд дбатиме про польські економічні інтереси навіть якщо вони "вступають у суперечність" з інтересами України. За словами Туска, він не побоюється, що його звинуватить в антиукраїнському настрої.

Механізм АТЗ було запроваджено Європейським союзом у червні 2022 року після повномасштабного вторгнення Росії до України. Він дозволяє ввозити всі українські товари до країн ЄС без мит.

У 2023 році термін дії механізму продовжили ще на рік, а у 2024 році Єврокомісія запропонувала ввести квоти на деякі продукти, щоб захистити ринок ЄС (яйця, птиця, цукор, овес, кукурудза, крупи та мед).

У зв'язку з АТЗ у Польщі пройшла хвиля протестів фермерів, які блокували прикордонні переходи з Україною.