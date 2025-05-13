Польские протестующие разблокировали пункт пропуска "Дорохуск"

Пункт пропуска "Ягодин – Дорогуск" (Фото: Мининфраструктуры)

Польские протестующие разблокировали пункт пропуска "Дорогуск", где препятствовали движению грузовиков. Об этом сообщила государственная пограничная служба.

Ведомство получило информацию от своих польских коллег – митингующие завершили акцию в 22:30 по киевскому времени. Протест длился более суток.

В настоящее время, пишет ГНСУ, на пункте пропуска "Ягодин – Дорогуск" возобновлено оформление грузовиков в обычном режиме: как в сторону Украины, так и в сторону Польши.

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