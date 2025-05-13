Польские протестующие разблокировали пункт пропуска "Дорохуск"
Пункт пропуска "Ягодин – Дорогуск" (Фото: Мининфраструктуры)

Польские протестующие разблокировали пункт пропуска "Дорогуск", где препятствовали движению грузовиков. Об этом сообщила государственная пограничная служба.

Ведомство получило информацию от своих польских коллег – митингующие завершили акцию в 22:30 по киевскому времени. Протест длился более суток.

В настоящее время, пишет ГНСУ, на пункте пропуска "Ягодин – Дорогуск" возобновлено оформление грузовиков в обычном режиме: как в сторону Украины, так и в сторону Польши.

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  • Акция польских перевозчиков началась в 16:00 12 мая, ожидалось, что она может занять четыре месяца.

  • Протест, по данным его организаторов, направлен против "несправедливой конкуренции" со стороны украинских транспортных компаний. В Комитете защиты транспортных перевозчиков и работодателей Польши ранее заявляли, что украинские водители массово заезжают в Польшу с пустыми грузовиками, а уже в стране принимают заказы на перевозку товаров из приграничных регионов.

  • Польские перевозчики утверждают, что из-за этого теряют работу, ведь украинские компании могут предлагать более низкие цены благодаря тому, что не платят налоги и сборы, обязательные для польских предприятий.
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