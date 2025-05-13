Польські протестувальники розблокували пункт пропуску "Дорогуськ"
Польські протестувальники розблокували пункт пропуску "Дорогуськ", де перешкоджали руху вантажівок. Про це повідомила державна прикордонна служба.
Відомство отримало інформацію від своїх польських колег – мітингарі завершили акцію о 22:30 за київським часом. Протест тривав більш ніж добу.
Наразі, пише ДПСУ, на пункті пропуску "Ягодин – Дорогуськ" відновлено оформлення вантажівок у звичайному режимі: як у бік України, так і в бік Польщі.
- Акція польських перевізників розпочалась о 16:00 12 травня, очікувалось, що вона може тривати впродовж чотирьох місяців.
Протест, за даними його організаторів, спрямований проти "несправедливої конкуренції" з боку українських транспортних компаній. У Комітеті захисту транспортних перевізників та роботодавців Польщі раніше заявляли, що українські водії масово заїжджають до Польщі з порожніми вантажівками, а вже в країні беруть замовлення на перевезення товарів із прикордонних регіонів.
- Польські перевізники стверджують, що через це втрачають роботу, адже українські компанії можуть пропонувати нижчі ціни завдяки тому, що не сплачують податків і зборів, обов’язкових для польських підприємств.