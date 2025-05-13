Пункт пропуску "Ягодин - Дорогуськ" (Фото: Мінінфраструктури)

Польські протестувальники розблокували пункт пропуску "Дорогуськ", де перешкоджали руху вантажівок. Про це повідомила державна прикордонна служба.

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Відомство отримало інформацію від своїх польських колег – мітингарі завершили акцію о 22:30 за київським часом. Протест тривав більш ніж добу.

Наразі, пише ДПСУ, на пункті пропуску "Ягодин – Дорогуськ" відновлено оформлення вантажівок у звичайному режимі: як у бік України, так і в бік Польщі.

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