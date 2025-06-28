При новом главе Польши Украина продолжит работать над укреплением отношений – Зеленский

Анджей Дуда и Владимир Зеленский (Фото: Офис президента Украины)

Украина "будет делать все, что зависит от нее" для дальнейшего укрепления отношений с Польшей и при новоизбранном президенте Кароле Навроцком. Об этом руководитель Украины Владимир Зеленский заявил во время пресс-конференции с действующим главой польского государства Анджеем Дудой в Киеве.

Зеленский рассказал о "важном разговоре" с Дудой насчет того, как будут развиваться отношения между двумя странами в дальнейшем.