При новом главе Польши Украина продолжит работать над укреплением отношений – Зеленский
Анджей Дуда и Владимир Зеленский (Фото: Офис президента Украины)

Украина "будет делать все, что зависит от нее" для дальнейшего укрепления отношений с Польшей и при новоизбранном президенте Кароле Навроцком. Об этом руководитель Украины Владимир Зеленский заявил во время пресс-конференции с действующим главой польского государства Анджеем Дудой в Киеве.

Зеленский рассказал о "важном разговоре" с Дудой насчет того, как будут развиваться отношения между двумя странами в дальнейшем.

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"Конечно, мы говорили и о ситуации с безопасностью, и о состоянии дипломатии, о наших отношениях и возможных решениях на уровне Европейского союза и координации с партнерами по НАТО. Польша сейчас готовится к вступлению в должность нового президента, господина Навроцкого. Мы будем делать все, что зависит от нас, чтобы отношения между нашими государствами только укреплялись", – заявил президент Украины.

Зеленский поблагодарил Дуду за содержательный диалог и советы, а также за готовность и впредь "способствовать украино-польской дружбе".

"Я надеюсь, что он будет строить наилучшие соседские отношения между Польшей и Украиной и в будущем, во благо наших государств и во благо наших народов. И для построения пространства безопасности и спокойной жизни [...] в нашей части Европы", – заявил Дуда, который находится в Украине с прощальным визитом на должности.

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