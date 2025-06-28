При новом главе Польши Украина продолжит работать над укреплением отношений – Зеленский
Украина "будет делать все, что зависит от нее" для дальнейшего укрепления отношений с Польшей и при новоизбранном президенте Кароле Навроцком. Об этом руководитель Украины Владимир Зеленский заявил во время пресс-конференции с действующим главой польского государства Анджеем Дудой в Киеве.
Зеленский рассказал о "важном разговоре" с Дудой насчет того, как будут развиваться отношения между двумя странами в дальнейшем.
"Конечно, мы говорили и о ситуации с безопасностью, и о состоянии дипломатии, о наших отношениях и возможных решениях на уровне Европейского союза и координации с партнерами по НАТО. Польша сейчас готовится к вступлению в должность нового президента, господина Навроцкого. Мы будем делать все, что зависит от нас, чтобы отношения между нашими государствами только укреплялись", – заявил президент Украины.
Зеленский поблагодарил Дуду за содержательный диалог и советы, а также за готовность и впредь "способствовать украино-польской дружбе".
"Я надеюсь, что он будет строить наилучшие соседские отношения между Польшей и Украиной и в будущем, во благо наших государств и во благо наших народов. И для построения пространства безопасности и спокойной жизни [...] в нашей части Европы", – заявил Дуда, который находится в Украине с прощальным визитом на должности.
- На выборах Навроцкого поддержала партия "Право и справедливость", к которой принадлежит и Дуда. Новоизбранный президент Польши вступит в должность 6 августа.
- Навроцкий является директором польского Института национальной памяти. Во время выборов он спекулировал на теме Волынской трагедии и выступал против интеграции Украины в Европейский союз и НАТО.
- После выборов он заявил, что надеется на продолжение сотрудничества с Украиной, основанного на взаимном уважении и понимании. В то же время, позже Навроцкий сообщил, что на данный момент выступает против вступления Украины в ЕС, мотивируя это тем, что у других европейских стран "есть свои собственные интересы".
- При этом Навроцкий выступает против современной РФ и Путина, а в самой стране-агрессоре он объявлен в розыск по делу о сносе памятников советской армии в Польше.