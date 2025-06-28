Зеленский наградил президента Польши высшей наградой Украины
Президент Владимир Зеленский наградил президента Польши Анджея Дуду орденом Свободы. Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.
Отмечается, что польский президент получил награду за выдающиеся личные заслуги в укреплении украинско-польского международного сотрудничества, а также за поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.
Дуда присутствовал на церемонии награждения и вместе с президентом и его супругой Еленой Зеленской почтил память украинских защитников и защитниц, чьи жизни унесла российская агрессия.
Орден Свободы — это государственная награда, которой награждают граждан за выдающиеся и особые заслуги в утверждении суверенитета и независимости страны, консолидации общества, развитии демократии и реформ, отстаивании конституционных прав и свобод человека.
Это высший орден Украины, которым могут быть награждены иностранцы и лица без гражданства.
- 2 июня в офисе президента сообщили, что Дуда планирует посетить Украину до завершения своего 10-летнего срока на посту президента.
- 28 июня президент Польши прибыл в Киев, где его встретил министр иностранных дел Андрей Сибига. Он встретится с президентом Владимиром Зеленским и примет участие в праздновании Дня Конституции Украины.