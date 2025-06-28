Зеленский наградил президента Польши высшей наградой Украины

Президент Польши принял участие в торжествах по случаю Дня Конституции Украины

Анджей Дуда и Владимир Зеленский (Фото: KPRP)

Президент Владимир Зеленский наградил президента Польши Анджея Дуду орденом Свободы. Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.

Отмечается, что польский президент получил награду за выдающиеся личные заслуги в укреплении украинско-польского международного сотрудничества, а также за поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Дуда присутствовал на церемонии награждения и вместе с президентом и его супругой Еленой Зеленской почтил память украинских защитников и защитниц, чьи жизни унесла российская агрессия.

Орден Свободы — это государственная награда, которой награждают граждан за выдающиеся и особые заслуги в утверждении суверенитета и независимости страны, консолидации общества, развитии демократии и реформ, отстаивании конституционных прав и свобод человека.

Это высший орден Украины, которым могут быть награждены иностранцы и лица без гражданства.