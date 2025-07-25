У Польщі завершили перерахунок голосів на виборах президента, у Навроцького є зайві

Кароль Навроцький (Фото: EPA)

Окружні виборчі комісії, щодо яких було ухвалено рішення про перерахунок голосів під час другого тура виборів президента Польщі, завершили перевірку. На користь переможця виборів Кароля Навроцького було невірно нараховано понад 1500 голосів, повідомляє Національна прокуратура Польщі.

Перевірка виборчих бюлетенів була проведена на 250 районних виборчих дільницях, щодо яких була підозра через "високий ризик помилки".

За даними речника Національної прокуратури Польщі Пшемислава Новака, у 166 комісіях (66%) не було виявлено розбіжностей між офіційними протоколами голосування та висновками, отриманими в результаті перевірки бюлетенів.

Тоді як у 84 комісіях (33%) помилки були знайдені, зокрема у 76 з них голоси за одного кандидата приписувалися іншому (це стосувалося обох учасників виборів), а в інших були розбіжності у кількості недійних протоколів.

У підсумку перегляд бюлетенів показав, що у другому турі Навроцький отримав на 1538 голосів менше, а Рафал Тшасковський — на 1541 голос більше ніж зазначено в офіційних протоколах виборів.

За словами Новака, розслідування порушень у виборчому процесі та підрахунку голосів тривають.

У провадженнях, де виявлено розбіжності між офіційними результатами голосування та результатами перевірки бюлетенів, прокурори вживатимуть заходів для з'ясування причин та характеру порушень, включно із встановленням потенційних винних осіб.

У другому турі виборів президента Польщі Навроцький отримав підтримку 50,89% виборців (10 606 628 голосів), Тшасковський — 49,11% (10 237 177 голосів).