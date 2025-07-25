В Польше завершили пересчет голосов на президентских выборах, у Навроцкого лишние голоса.

Кароль Навроцкий (Фото: EPA)

Окружные избирательные комиссии, в отношении которых было принято решение о пересчете голосов во втором туре президентских выборов в Польше, завершили проверку. В пользу победителя выборов Кароля Навроцкого было ошибочно подсчитано более 1500 голосов, сообщает Национальная прокуратура Польши.

Проверка избирательных бюллетеней была проведена на 250 районных избирательных участках, в отношении которых существовали подозрения из-за "высокого риска ошибок".

По данным представителя Национальной прокуратуры Польши Пшемыслава Новака, в 166 комиссиях (66%) не было выявлено расхождений между официальными протоколами голосования и выводами, полученными в результате проверки бюллетеней.

В то время как в 84 комиссиях (33%) были обнаружены ошибки, в частности, в 76 из них голоса за одного кандидата были приписаны другому (это касалось обоих участников выборов), а в других были расхождения в количестве недействительных протоколов.

В итоге пересмотр бюллетеней показал, что во втором туре Навроцкий получил на 1538 голосов меньше, а Рафал Тшасковский — на 1541 голос больше, чем указано в официальных протоколах выборов.

По словам Новака, расследование нарушений в избирательном процессе и подсчете голосов продолжается.

В делах, где выявлены расхождения между официальными результатами голосования и результатами проверки бюллетеней, прокуроры предпримут шаги для выяснения причин и характера нарушений, включая установление потенциальных виновных лиц.

Во втором туре президентских выборов в Польше Навроцкий получил поддержку 50,89% избирателей (10 606 628 голосов), Тшасковский — 49,11% (10 237 177 голосов).