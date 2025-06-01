В Польше голосуют на выборах президента во втором туре, а участки в США уже закрылись
В Польше с 7:00 (8:00 по Киеву) началось голосование во втором туре президентских выборов, где встретились два победителя первого тура, состоявшегося 18 мая. В США участки уже закрылись, зафиксирована рекордная явка. Об этом сообщает RMF24.
Во второй тур прошли мэр Варшавы от "Гражданской платформы" Рафал Тшасковский, набравший 31,36% голосов, и директор Института национальной памяти Кароль Навроцкий, которого поддерживает "Право и справедливость", с 29,54%.
Право голоса во втором туре выборов имеют около 29 миллионов поляков.
За рубежом, по данным Министерства иностранных дел Польши, между первым и вторым турами выборов для голосования зарегистрировалось более 200 000 дополнительных лиц. Это дало рекордную цифру более 700 000 поляков, проголосовавших за пределами страны.
Некоторые зарубежные участки, в частности в Аргентине, Бразилии и США, открылись вечером 31 мая. В Соединенных Штатах участки уже закрылись в 06:00 по польскому времени (07:00 по Киеву).
Отмечается, что количество избирателей на американских участках увеличилось более чем на треть. Результаты голосования в США станут известны по окончании всеобщего голосования.
Президентские выборы в Польше в этом году считаются решающими, ведь у кандидатов есть разные взгляды на внутреннюю и внешнюю политику страны и от того, кто придет к власти, зависит курс Польши на ближайшее время.
- 19 мая после подсчета голосов первого тура выборов Тшасковский обошел Навроцкого менее чем на 2%.
- 22 мая Навроцкий заявлял, что считает идею об Украине в НАТО "бессмысленной". 23 мая посол Украины в Варшаве назвал неприемлемым обещание Навроцкого препятствовать членству Киева в НАТО, а Туск – государственным предательством.
- Аналитики считают, что для Украины более выгодным и перспективным вариантом станет победа на выборах президента Польши Рафала Тшасковского, чем Кароля Навроцкого.