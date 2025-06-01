В Польше голосуют на выборах президента во втором туре, а участки в США уже закрылись

Голосование в Польше будет продолжаться до 21:00 по местному времени (22:00 по Киеву)

Иллюстративное фото: polsatnews.pl

В Польше с 7:00 (8:00 по Киеву) началось голосование во втором туре президентских выборов, где встретились два победителя первого тура, состоявшегося 18 мая. В США участки уже закрылись, зафиксирована рекордная явка. Об этом сообщает RMF24.

Во второй тур прошли мэр Варшавы от "Гражданской платформы" Рафал Тшасковский, набравший 31,36% голосов, и директор Института национальной памяти Кароль Навроцкий, которого поддерживает "Право и справедливость", с 29,54%.

Право голоса во втором туре выборов имеют около 29 миллионов поляков.

За рубежом, по данным Министерства иностранных дел Польши, между первым и вторым турами выборов для голосования зарегистрировалось более 200 000 дополнительных лиц. Это дало рекордную цифру более 700 000 поляков, проголосовавших за пределами страны.

Некоторые зарубежные участки, в частности в Аргентине, Бразилии и США, открылись вечером 31 мая. В Соединенных Штатах участки уже закрылись в 06:00 по польскому времени (07:00 по Киеву).

Отмечается, что количество избирателей на американских участках увеличилось более чем на треть. Результаты голосования в США станут известны по окончании всеобщего голосования.

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Президентские выборы в Польше в этом году считаются решающими, ведь у кандидатов есть разные взгляды на внутреннюю и внешнюю политику страны и от того, кто придет к власти, зависит курс Польши на ближайшее время.