У Польщі голосують на виборах президента у другому турі, а дільниці у США вже закрилися
У Польщі з 7:00 (8:00 за Києвом) розпочалося голосування у другому турі президентських виборів, де зустрілися два переможці першого туру, що відбувся 18 травня. У США дільниці вже закрилися, зафіксована рекордна явка. Про це повідомляє RMF24.
До другого туру пройшли мер Варшави від "Громадянської платформи" Рафал Тшасковський, який набрав 31,36% голосів, і директор Інституту національної памʼяті Кароль Навроцький, якого підтримує "Право і справедливість", з 29,54%.
Право голосу у другому турі виборів мають майже 29 мільйонів поляків.
За кордоном, згідно з даними Міністерства закордонних справ Польщі, між першим і другим турами виборів для голосування зареєструвалося понад 200 000 додаткових осіб. Це дало рекордну цифру понад 700 000 поляків, які проголосували за межами країни.
Деякі закордонні дільниці, зокрема в Аргентині, Бразилії та США відкрилися ввечері 31 травня. У Сполучених Штатах дільниці вже закрилися о 06:00 за польським часом (07:00 за Києвом).
Зазначається, що кількість виборців на американських дільницях збільшилася на понад третину. Результати голосування у США стануть відомі після закінчення загального голосування.
Президентські вибори у Польщі цього року вважаються вирішальними, адже кандидати мають різні погляди на внутрішню та зовнішню політику країни й від того, хто прийде до влади, залежить курс Польщі на найближчий час.
- 19 травня після підрахунку голосів першого туру виборів Тшасковський обійшов Навроцького менш ніж на 2%.
- 22 травня Навроцький заявляв, що вважає ідею про Україну в НАТО "безглуздою". 23 травня посол України у Варшаві назвав неприйнятною обіцянку Навроцького перешкоджати членству Києва в НАТО, а Туск – державною зрадою.
- Аналітики вважають, що для України більш вигідним і перспективним варіантом буде перемога на виборах президента Польщі Рафала Тшасковського, аніж Кароля Навроцького.