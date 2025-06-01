У Польщі голосують на виборах президента у другому турі, а дільниці у США вже закрилися

Голосування у Польщі триватиме до 21:00 за місцевим часом (22:00 за Києвом)

Ілюстративне фото: polsatnews.pl

У Польщі з 7:00 (8:00 за Києвом) розпочалося голосування у другому турі президентських виборів, де зустрілися два переможці першого туру, що відбувся 18 травня. У США дільниці вже закрилися, зафіксована рекордна явка. Про це повідомляє RMF24.

До другого туру пройшли мер Варшави від "Громадянської платформи" Рафал Тшасковський, який набрав 31,36% голосів, і директор Інституту національної памʼяті Кароль Навроцький, якого підтримує "Право і справедливість", з 29,54%.

Право голосу у другому турі виборів мають майже 29 мільйонів поляків.

За кордоном, згідно з даними Міністерства закордонних справ Польщі, між першим і другим турами виборів для голосування зареєструвалося понад 200 000 додаткових осіб. Це дало рекордну цифру понад 700 000 поляків, які проголосували за межами країни.

Деякі закордонні дільниці, зокрема в Аргентині, Бразилії та США відкрилися ввечері 31 травня. У Сполучених Штатах дільниці вже закрилися о 06:00 за польським часом (07:00 за Києвом).

Зазначається, що кількість виборців на американських дільницях збільшилася на понад третину. Результати голосування у США стануть відомі після закінчення загального голосування.

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Президентські вибори у Польщі цього року вважаються вирішальними, адже кандидати мають різні погляди на внутрішню та зовнішню політику країни й від того, хто прийде до влади, залежить курс Польщі на найближчий час.