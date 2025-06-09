В Польше пересмотрят результаты второго тура президентских выборов
В Польше могут просмотреть результаты второго тура президентских выборов. Национальная избирательная комиссия (PKW) рассмотрит ошибочно заполненные протоколы, сообщил ее член Ришард Калиш.
Заседание комиссии состоится 9 июня в 17:00. Отчет будет передан в Верховный Суд.
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После рассмотрения этого отчета, суд примет решение о действительности выборов президента Польши, отметил Калиш.
Второй и решающий тур выборов состоялся 1 июня. Согласно официальным результатам победу одержал Кароль Навроцкий от партии Право и справедливость (PiS) – 10 606 877 голосов, или 50,89%. Его оппонент Рафал Тшасковский от Гражданской коалиции (KO) набрал 10 237 286 голосов, или 49,11%.
- 2 июня Тшасковский признал поражение на выборах и поздравил оппонента с победой.
- 3 июня Навроцкий заявил, что надеется на продолжении сотрудничества с Украиной, основанного на взаимном уважении и понимании.
- Сообщалось, что Дуда будет говорить с Навроцким по поводу членства Украины в Евросоюзе и НАТО. 9 января Навроцкий заявлял, что не видит Украины в ЕС и НАТО. Впоследствии в украинском МИДе прокомментировали это заявление и отметили, что слова Навроцкого вызвали аплодисменты в Кремле.