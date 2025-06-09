У Польщі переглянуть результати другого туру президентських виборів
У Польщі можуть переглянути результати другого туру президентських виборів. Національна виборча комісія (PKW) розгляне помилково заповнені протоколи, повідомив її член Ришард Каліш.
Засідання комісії відбудеться 9 червня о 17:00. Звіт буде передано до Верховного Суду.
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Після розгляду цього звіту суд ухвалить рішення про дійсність виборів президента Польщі, зазначив Каліш.
Другий та вирішальний тур виборів відбувся 1 червня. Згідно з офіційними результатами перемогу отримав Кароль Навроцький від партії Право і справедливість (PiS) – 10 606 877 голосів, або 50,89%. Його опонент Рафал Тшасковський від Громадянської коаліції (KO) набрав 10 237 286 голосів, або 49,11%.
- 2 червня Тшасковський визнав поразку на виборах і привітав свого опонента із перемогою.
- 3 червня Навроцький заявив, що сподівається на продовження співпраці з Україною, заснованої на взаємній повазі та розумінні.
- Повідомлялося, що Дуда говоритиме із Навроцьким щодо членства України в Євросоюзі та НАТО. 9 січня Навроцький заявляв, що не бачить Україну в ЄС і НАТО. Згодом в українському МЗС прокоментували цю заяву й зазначили, що слова Навроцького викликали оплески у Кремлі.