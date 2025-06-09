У Польщі переглянуть результати другого туру президентських виборів

Вибори у Польщі (Фото: EPA/LUKASZ GAGULSKI)

У Польщі можуть переглянути результати другого туру президентських виборів. Національна виборча комісія (PKW) розгляне помилково заповнені протоколи, повідомив її член Ришард Каліш.

Засідання комісії відбудеться 9 червня о 17:00. Звіт буде передано до Верховного Суду.

Після розгляду цього звіту суд ухвалить рішення про дійсність виборів президента Польщі, зазначив Каліш.

Другий та вирішальний тур виборів відбувся 1 червня. Згідно з офіційними результатами перемогу отримав Кароль Навроцький від партії Право і справедливість (PiS) – 10 606 877 голосів, або 50,89%. Його опонент Рафал Тшасковський від Громадянської коаліції (KO) набрав 10 237 286 голосів, або 49,11%.