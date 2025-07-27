Боднар о встрече Зеленского с Навроцким: Постараемся организовать визит как можно быстрее

Василий Боднар (Фото: Facebook-аккаунт дипломата)

Новоизбранный президент Польши Кароль Навроцкий, который примет присягу 6 августа, был приглашен посетить Украину. Об этом в интервью "Мы – Украина" сообщил посол Украины в Польше Василий Боднар.

По его словам, как только стали известны результаты президентских выборов в Польше, президент Владимир Зеленский поздравил Навроцкого с победой.

"Мы направили соответствующее поздравительное письмо. Мы предложили также организовать телефонный разговор, сейчас как раз ведется его подготовка", – сказал дипломат.

По его словам, для Навроцкого является открытым приглашение посетить Украину.

"Мы постараемся организовать этот визит как можно быстрее. Не буду сейчас называть сроки, это дело, когда уже будет понятно, то Офис президента об этом скажет", – пояснил Боднар.

Он добавил, что Польша – соседняя страна и стратегический партнер, поэтому Украина заинтересована в открытом диалоге с Навроцким.

28 июня Зеленский заявил, что Украина продолжит работать над укреплением отношений с новой властью Польши. Страна намерена "сделать все, что зависит от нее".

1 июля Навроцкий заявил "с полной уверенностью", что встретится с украинским президентом.