"Негативної відповіді не було". Боднар відреагував на заяву щодо візиту Навроцького в Київ

Василь Боднар (Фото: Facebook-акаунт дипломата)

Україна пропонувала Польщі кілька варіантів щодо дат візиту президента країни Кароля Навроцького до Києва, з боку Варшави не було негативних сигналів з цього приводу. Про це в коментарі Укрінформу повідомив посол України в Польщі Василь Боднар, коментуючи заяву голови відділу міжнародної політики Канцелярії президента Польщі Марчина Пшидача про те, що президент Володимир Зеленський сам має приїхати до Варшави для зустрічі з польським колегою.

Дипломат розповів, що кілька разів зустрічався з цього приводу з Пшидачем, востаннє 15 жовтня, і жодного разу не чув "негативної відповіді" з боку адміністрації польського президента. Боднар наголосив, що для України й Польщі важливими є контакти президентів.

"Я запропонував декілька дат, вони були прийняті польською стороною для опрацювання. Якоїсь негативної відповіді не було", – сказав посол, додавши, що для нього було дивно чути про неможливість здійснення Навроцьким візиту в Україну.

Боднар назвав нормальною дипломатичною практикою, коли новообраний президент приїжджає з першим візитом до сусідньої країни.

Раніше того самого дня Пшидач, коментуючи можливість візиту польського президента до Києва, заявив: "Якщо президент Володимир Зеленський хоче побачитися з Каролем Навроцьким, ніщо не заважає йому сісти в поїзд і приїхати до Варшави на зустріч".

28 червня Зеленський заявив, що Україна продовжить працювати над зміцненням відносин із новою владою Польщі. Країна має намір "зробити все, що залежить від неї".

1 липня Навроцький заявив "із повною впевненістю", що зустрінеться з українським президентом.

27 липня Боднар заявляв, що Навроцького запросили до України. Він стверджував, що підготовка візиту триває.