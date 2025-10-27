"Отрицательного ответа не было". Боднар отреагировал на слова о визите Навроцкого в Киев

Василий Боднар (Фото: Facebook-аккаунт дипломата)

Украина предлагала Польше несколько вариантов дат визита президента страны Кароля Навроцкого в Киев, со стороны Варшавы не было негативных сигналов по этому поводу. Об этом в комментарии Укринформу сообщил посол Украины в Польше Василий Боднар, комментируя заявление главы отдела международной политики Канцелярии президента Польши Марчина Пшидача о том, что президент Владимир Зеленский сам должен приехать в Варшаву для встречи с польским коллегой.

Дипломат рассказал, что несколько раз встречался по этому поводу с Пшидачем, последний раз 15 октября, и ни разу не слышал "негативного ответа" со стороны администрации польского президента. Боднар подчеркнул, что для Украины и Польши важны контакты президентов.

"Я предложил несколько дат, они были приняты польской стороной для проработки. Какого-то отрицательного ответа не было", – сказал посол, добавив, что для него было странно слышать о невозможности осуществления Навроцким визита в Украину.

Боднар назвал нормальной дипломатической практикой, когда новоизбранный президент приезжает с первым визитом в соседнюю страну.

Ранее в тот же день Пшидач, комментируя возможность визита польского президента в Киев, заявил: "Если президент Владимир Зеленский хочет увидеться с Каролем Навроцким, ничто не мешает ему сесть в поезд и приехать в Варшаву на встречу".

28 июня Зеленский заявил, что Украина продолжит работать над укреплением отношений с новой властью Польши. Страна намерена "сделать все, что зависит от нее".

1 июля Навроцкий заявил "с полной уверенностью", что встретится с украинским президентом.

27 июля Боднар заявлял, что Навроцкого пригласили в Украину. Он утверждал, что подготовка визита продолжается.