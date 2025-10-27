В Польше задержаны украинцы: подозревают в слежке за военными и техникой для Украины

По данным правоохранителей, мужчина и женщина установили камеры на маршрутах военной помощи для Украины

Польские правоохранители (Фото: mon.gov.pl)

В Польше задержали двух украинцев, которых подозревают в шпионаже за критически важной инфраструктурой. Об этом сообщает RMF 24, ссылаясь на подтверждение от пресс-секретаря министра-координатора спецслужб Яцека Добжиньского.

Мужчину и женщину 32 и 34 лет задержали в Катовице по подозрению в работе на иностранную разведку. Операция была проведена силами Службы военной контрразведки, Агентства внутренней безопасности и Окружной прокуратуры Люблина.

По словам Добжиньского, задержанные специализировались на "оценке военного потенциала" Польши. Их подозревают в установке устройств для слежения за критически важной инфраструктурой. Среди прочего, по версии правоохранителей, они устанавливали скрытые камеры вдоль маршрутов транспортировки оружия и техники в Украину.

Также подозреваемые собирали информацию о польских военнослужащих. У них при обыске нашли большое количество средств связи.

Женщине и мужчине предъявили обвинения в шпионаже и взяли под стражу на три месяца. Им может грозить до восьми лет лишения свободы.