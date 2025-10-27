В Польше задержаны украинцы: подозревают в слежке за военными и техникой для Украины
В Польше задержали двух украинцев, которых подозревают в шпионаже за критически важной инфраструктурой. Об этом сообщает RMF 24, ссылаясь на подтверждение от пресс-секретаря министра-координатора спецслужб Яцека Добжиньского.
Мужчину и женщину 32 и 34 лет задержали в Катовице по подозрению в работе на иностранную разведку. Операция была проведена силами Службы военной контрразведки, Агентства внутренней безопасности и Окружной прокуратуры Люблина.
По словам Добжиньского, задержанные специализировались на "оценке военного потенциала" Польши. Их подозревают в установке устройств для слежения за критически важной инфраструктурой. Среди прочего, по версии правоохранителей, они устанавливали скрытые камеры вдоль маршрутов транспортировки оружия и техники в Украину.
Также подозреваемые собирали информацию о польских военнослужащих. У них при обыске нашли большое количество средств связи.
Женщине и мужчине предъявили обвинения в шпионаже и взяли под стражу на три месяца. Им может грозить до восьми лет лишения свободы.
- 13 октября в Польше обвинили в шпионаже известного российского "оппозиционера" и его жену. Кроме этого, они якобы готовили теракт в стране.
- 23 октября стало известно, что в Польше арестовали украинца, его обвиняют в шпионаже за военными объектами для России.
- В тот же день троих мужчин задержали в Лондоне, их подозревают в работе на спецслужбы России.
