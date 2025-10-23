В Лондоне задержали троих мужчин – подозревают в работе на спецслужбы России

На западе и в центре британской столицы были задержаны трое мужчин в возрасте от 44 до 48 лет

Полиция Лондона (Иллюстративное фото: x.com/lpsmediaoffice)

В Лондоне задержаны три человека, которых подозревают в предоставлении помощи российским спецслужбам. Об этом сообщает Sky news со ссылкой на заявление полиции.

Мужчины в возрасте 44, 45 и 48 лет были арестованы в западном и центральном Лондоне.

"Мы наблюдаем растущее число тех, кого мы бы назвали "доверенными лицами", которых вербуют иностранные разведывательные службы, и эти аресты напрямую связаны с нашими постоянными усилиями по пресечению подобного рода деятельности", – сказал начальник полиции Лондона по борьбе с терроризмом Доминик Мерфи.

Он отметил, что любому, у кого есть желание "совершить преступную деятельность от имени иностранного государства" в Великобритании, нужно хорошо подумать.

"Подобная деятельность будет расследована, и любой, кто будет признан причастным к ней, может быть привлечен к ответственности, а для тех, кто будет признан виновным, могут наступить очень серьезные последствия", – резюмировал Мерфи.