В Британии задержали трех человек, которых подозревают в шпионаже для российской разведки
Полиция Лондона заявила о задержании трех человек в Эссексе по подозрению в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на полицию.
Речь идет о 41-летнем мужчине и 35-летней женщине, которых задержали по одному адресу в городе Грейс, а также о 46-летнем мужчине, которого схватили в другом месте.
Полиция провела обыски в двух квартирах, после чего всех троих отпустили под залог с наложением определенных ограничений.
По словам руководителя антитеррористического подразделения лондонской полиции Доминика Мерфи, в последнее время наблюдается рост количества людей, которых иностранные спецслужбы используют в качестве посредников или "прокси".
- В июле премьер-министр Польши Туск сообщил, что в Польше уже задержали 32 человека, которых подозревают в причастности к диверсиям и нападениям по заказу российских спецслужб. Среди фигурантов – граждане Польши, России, Украины, Беларуси и Колумбии.
- В конце августа правоохранители Латвии задержали местного гражданина, который, по данным следствия, шпионил за военными объектами и передавал данные стране-агрессору РФ.
- 17 сентября в Литве заявили о разоблачение агентурной группы РФ, котораяготовивила теракты в Европе.
