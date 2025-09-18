В Британии задержали трех человек, которых подозревают в шпионаже для российской разведки

В британском городе Эссекс задержали двух мужчин и одну женщину

Полиция Британии (Иллюстративное фото: Flickr)

Полиция Лондона заявила о задержании трех человек в Эссексе по подозрению в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на полицию.

Речь идет о 41-летнем мужчине и 35-летней женщине, которых задержали по одному адресу в городе Грейс, а также о 46-летнем мужчине, которого схватили в другом месте.

Полиция провела обыски в двух квартирах, после чего всех троих отпустили под залог с наложением определенных ограничений.

По словам руководителя антитеррористического подразделения лондонской полиции Доминика Мерфи, в последнее время наблюдается рост количества людей, которых иностранные спецслужбы используют в качестве посредников или "прокси".