Интересовали и солдаты НАТО: латвиец шпионил за военными объектами для России – спецслужба
В конце лета правоохранители Латвии задержали местного гражданина, который, по данным следствия, шпионил за военными объектами и передавал данные стране-агрессору РФ. Об этом сообщила латвийская Служба государственной безопасности, передает медиа Delfi.
"В ходе расследования были получены сведения о том, что гражданин Латвии передавал российской разведке данные о расположении, планировке и системах безопасности ряда военных объектов страны", – говорится в сообщении о фигуранте, задержанном 27 августа.
Правоохранители заявляют, что мужчина также предоставлял Москве информацию о строительстве новых военных объектов, обучении военнослужащих и присутствии солдат других государств НАТО на конкретных армейских локациях.
В Службе госбезопасности отмечают, что задержанный передавал российской разведке и другие данные, которые могут быть использованы против интересов безопасности как Латвии, так и других государств Балтийского региона.
В отношении фигуранта начали уголовный процесс по первой части статьи о шпионаже – незаконный сбор и передача информации иностранной разведке по ее заданию.
Максимальное наказание – 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Мужчине уже избрана мера пресечения – пребывание под стражей.
"Служба госбезопасности провела процессуальные действия на четырех объектах в Риге и ее окрестностях, связанных с подозреваемым. В настоящее время служба проводит углубленное исследование изъятых при обысках носителей данных и документов", – отметили в публикации.
- 11 сентября Латвия временно закрыла воздушное пространство на восточной границе с Беларусью и Россией после того, как дроны последней накануне залетели в Польшу.
