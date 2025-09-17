Интересовали и солдаты НАТО: латвиец шпионил за военными объектами для России – спецслужба

Иллюстративное фото: Минобороны Латвии

В конце лета правоохранители Латвии задержали местного гражданина, который, по данным следствия, шпионил за военными объектами и передавал данные стране-агрессору РФ. Об этом сообщила латвийская Служба государственной безопасности, передает медиа Delfi.

"В ходе расследования были получены сведения о том, что гражданин Латвии передавал российской разведке данные о расположении, планировке и системах безопасности ряда военных объектов страны", – говорится в сообщении о фигуранте, задержанном 27 августа.

Правоохранители заявляют, что мужчина также предоставлял Москве информацию о строительстве новых военных объектов, обучении военнослужащих и присутствии солдат других государств НАТО на конкретных армейских локациях.

В Службе госбезопасности отмечают, что задержанный передавал российской разведке и другие данные, которые могут быть использованы против интересов безопасности как Латвии, так и других государств Балтийского региона.

В отношении фигуранта начали уголовный процесс по первой части статьи о шпионаже – незаконный сбор и передача информации иностранной разведке по ее заданию.

Максимальное наказание – 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Мужчине уже избрана мера пресечения – пребывание под стражей.

"Служба госбезопасности провела процессуальные действия на четырех объектах в Риге и ее окрестностях, связанных с подозреваемым. В настоящее время служба проводит углубленное исследование изъятых при обысках носителей данных и документов", – отметили в публикации.