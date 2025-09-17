Цікавили й солдати НАТО: латвієць шпигував за воєнними об'єктами для Росії – спецслужба

Громадянин Латвії передавав Москві дані про розташування, планування та системи безпеки низки військових об'єктів країни, повідомили у Службі держбезпеки

Ілюстративне фото: Міноборони Латвії

Наприкінці літа правоохоронці Латвії затримали місцевого громадянина, який, за даними слідства, шпигував за військовими об'єктами та передавав дані країні-агресору РФ. Про це повідомила латвійська Служба державної безпеки, передає медіа Delfi.

"У ході розслідування було отримано інформацію про те, що громадянин Латвії передавав російській розвідці дані про розташування, планування та системи безпеки низки військових об'єктів країни", – йдеться у повідомленні про фігуранта, затриманого 27 серпня.

Правоохоронці заявляють, що чоловік також надавав Москві інформацію про будівництво нових військових об'єктів, навчання військовослужбовців та присутність солдатів інших держав НАТО на конкретних армійських локаціях.

У Службі держбезпеки зауважують, що затриманий передавав російській розвідці й інші дані, які можуть бути використані проти інтересів безпеки як Латвії, так й інших держав Балтійського регіону.

Стосовно фігуранта розпочали кримінальний процес за першою частиною статті про шпигунство – незаконне збирання та передання інформації іноземній розвідці за її завданням.

Максимальне покарання – 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Чоловіку вже обрали запобіжний захід – перебування під вартою.

"Служба держбезпеки провела процесуальні дії на чотирьох об'єктах у Ризі та її околицях, пов'язаних із підозрюваним. Наразі служба проводить поглиблене дослідження вилучених під час обшуків носіїв даних і документів", – зазначили в публікації.