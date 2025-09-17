В Литве заявили о разоблачении агентурной группы РФ, готовившей теракты в Европе

В 2024-м гражданин Литвы отправил посылки со взрывчаткой в разные европейские страны через компании DHL и DPD, утверждают правоохранители

Московский Кремль (Иллюстративное фото: EPA)

Генеральная прокуратура и Уголовное бюро полиции Литвы заявили о задержании группы лиц, которая организовала и планировала осуществить четыре теракта в странах Европы. По данным следствия, во главе стояли россияне, связанные с разведкой РФ, а среди подозреваемых есть граждане Украины, передает общественный вещатель страны LRT.

Правоохранители сообщили, что в июле 2024 года литовский гражданин, действуя совместно с другими фигурантами, воспользовался международными службами доставки и перевозки компаний DHL и DPD и отправил из Вильнюса в разные европейские страны четыре посылки с самодельными взрывовоспламеняющимися приборами.

Две из этих посылок были адресованы в Великобританию и отправлены грузовыми самолетами DHL, еще два – в Польшу на фурах; в результате три груза взорвались и загорелись в ходе транспортировки на немецкой, польской и британской территориях, еще один не сработал из-за неисправности детонатора, рассказали правоохранители.

"Расследованием установлено, что мощные зажигательные самодельные взрывные устройства управлялись электронными таймерами, спрятанными в массажных (вибро) подушках. Дополнительные смеси горючих веществ для усиления зажигательного эффекта находились в тюбиках из-под средств гигиены и косметики. Для поражающего эффекта использовался термит — вещество промышленного и военного назначения с чрезвычайно высокой температурой горения", – передает LRT.

Учитывая важность дела, в европейском агентстве Eurojust создали совместную следственную группу, в которой сотрудничают правоохранители и разведывательные органы Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Великобритании, Германии, Нидерландов, Соединенных Штатов и Канады.

Правоохранители приводят такие детали расследования:

→ организацией и координацией преступлений занимались граждане РФ, которые имеют связи с военной разведкой страны-агрессора;

→ несколько координаторов преступлений напрямую связаны с попыткой теракта, совершенной в мае 2024-го в Вильнюсе, когда произошел поджог торгового центра компании IKEA;

→ Речь идет о гражданине Украины Данииле Громове, который также использует личные данные российского гражданина Ярослава Михайлова, а также о гражданине Литвы и РФ Томасе Довгане Стабачинскасе;

→ Во время подготовки терактов для отдельных задач привлекались и другие граждане Литвы, России, Латвии, Эстонии и Украины (их находили через знакомства, вербовали и поддерживали в мессенджере Telegram, предлагая вознаграждение и рассчитываясь криптовалютой);

→ группа действовала организованно, соблюдая строгую конспирацию, разделяя задачи между различными исполнителями, чаще всего не связанным друг с другом (речь идет о перевозке посылок и горючих веществ, их передаче другим участникам, укрытие в тайниках, активацию устройств и т.д.);

→ в Литве, Польше, Латвии и Эстонии было проведено более 30 обысков.

Читайте также Спрут. Как российские спецслужбы подрывают Европу

Во время следственный действий из незаконного оборота изъяли взрывчатые вещества, спрятанные в консервных банках, а также детонаторы, рассказали правоохранители.

"Часть устройств была изготовлена таким образом, чтобы взрыв имел направленный эффект. Для их производства использовался гексоген. Общая мощность изъятых устройств в тротиловом эквиваленте превысила 6 кг. По имеющимся данным, эти устройства могли быть предназначены для других терактов", – передает медиа.

На этом этапе досудебного расследования подозрения в организации и подготовке вышеупомянутых преступлений получили 15 фигурантов – граждане РФ, Литвы, Латвии, Эстонии и Украины.