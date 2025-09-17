У Литві заявили про викриття агентурної групи РФ, що готувала теракти в Європі
Генеральна прокуратура і Кримінальне бюро поліції Литви заявили про затримання групи осіб, котра організувала та планувала здійснити чотири теракти у країнах Європи. За даними слідства, на чолі стояли росіяни, пов'язані з розвідкою РФ, а серед підозрюваних є громадяни України, передає суспільний мовник країни LRT.
Правоохоронці повідомили, що у липні 2024 року литовський громадянин, діючи спільно з іншими фігурантами, скористався міжнародними службами доставки та перевезення компаній DHL і DPD й надіслав з Вільнюса до різних європейських країн чотири посилки з саморобними вибухово-запальними приладами.
Дві з цих посилок були адресовані до Великої Британії й надіслані вантажними літаками DHL, ще два – до Польщі на фурах; у результаті три вантажі вибухнули та зайнялись у ході транспортування на німецькій, польській та британській територіях, ще один не спрацював через несправність детонатору, розповіли правоохоронці.
"Розслідуванням встановлено, що потужні запальні саморобні вибухові пристрої керувалися електронними таймерами, захованими в масажних (вібро) подушках. Додаткові суміші горючих речовин для посилення запалювального ефекту знаходилися в тюбиках з-під засобів гігієни та косметики. Для вражаючого ефекту використовувався терміт — речовина промислового та військового призначення з надзвичайно високою температурою горіння", – передає LRT.
Враховуючи важливість справи, у європейській агенції Eurojust створили спільну слідчу групу, у якій співпрацююь правоохоронці та розвідувальні органи Литви, Латвії, Естонії, Польщі, Британії, Німеччини, Нідерландів, Сполучених Штатів і Канади.
Правоохоронці наводять такі деталі розслідування:
→ організацією та координацією злочинів займались громадяни РФ, які мають зв'язки з воєнною розвідкою країни-агресора;
→ декілька координаторів злочинів напряму пов'язані зі спробою теракту, вчиненої у травні 2024-го в Вільнюсі, коли стався підпал торговельного центру компанії IKEA;
→ йдеться про громадянина України Данила Громова, який також використовує особисті дані російського громадянина Ярослава Михайлова, а також про громадянина Литви і РФ Томаса Довгана Стабачінскаса;
→ під час підготовки терактів для окремих завдань залучались й інші громадяни Литви, Росії, Латвії, Естонії та України (їх знаходили через знайомства, вербували й підтримували у месенджері Telegram, пропонуючи винагороду і розраховуючись криптовалютою);
→ група діяла організовано, дотримуючись суворої конспірації, розділяючи завдання між різними виконавцями, частіше за все не пов'язаним один з одним (йдеться про перевезення посилок і горючих речовин, їх передання іншим учасникам, укриття в схованках, активацію пристроїв тощо);
→ у Литві, Польщі, Латвії та Естонії було проведено понад 30 обшуків.
Під час слідчий дій із незаконного обігу вилучили вибухові речовини, заховані в консервних банках, а також детонатори, розповіли правоохоронці.
"Частина пристроїв була виготовлена таким чином, щоб вибух мав спрямований ефект. Для їх виробництва використовувався гексоген. Загальна потужність вилучених пристроїв у тротиловому еквіваленті перевищила 6 кг. За наявними даними, ці пристрої могли бути призначені для інших терактів", – передає медіа.
На цьому етапі досудового розслідування підозри в організації та підготовці вищезгаданих злочинів отримали 15 фігурантів – громадяни РФ, Литви, Латвії, Естонії і України.
- У липні прем'єр-міністр Польщі Туск повідомив, що в Польщі уже затримали 32 людей, яких підозрюють у причетності до диверсій та нападів на замовлення російських спецслужб. Серед фігурантів – громадяни Польщі, Росії, України, Білорусі та Колумбії.
- Наприкінці серпня правоохоронці Латвії затримали місцевого громадянина, який, за даними слідства, шпигував за військовими об'єктами та передавав дані країні-агресору РФ.
