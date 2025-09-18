У Британії затримали трьох людей, яких підозрюють у шпигунстві для російської розвідки
Поліція Лондона заявила про затримання трьох людей в Ессексі за підозрою у шпигунстві на користь Росії. Про це повідомляє Sky News з посиланням на поліцію.
Йдеться про 41-річного чоловіка та 35-річну жінку, яких затримали за однією адресою у місті Грейс, а також про 46-річного чоловіка, якого схопили в іншому місці.
Поліція провела обшуки у двох помешканнях, після чого всіх трьох відпустили під заставу з накладенням певних обмежень.
За словами керівника антитерористичного підрозділу лондонської поліції Домініка Мерфі, останнім часом спостерігається зростання кількості людей, яких іноземні спецслужби використовують як посередників або "проксі".
- У липні прем'єр-міністр Польщі Туск повідомив, що в Польщі вже затримали 32 людей, яких підозрюють у причетності до диверсій та нападів на замовлення російських спецслужб. Серед фігурантів – громадяни Польщі, Росії, України, Білорусі та Колумбії.
- Наприкінці серпня правоохоронці Латвії затримали місцевого громадянина, який, за даними слідства, шпигував за військовими об'єктами та передавав дані країні-агресору РФ.
- 17 вересня у Литві заявили про викриття агентурної групи РФ, що готувала теракти в Європі.
Коментарі (0)