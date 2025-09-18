У Британії затримали трьох людей, яких підозрюють у шпигунстві для російської розвідки

У британському місті Ессекс затримали двох чоловіків та одну жінку

Поліція Британії (Ілюстративне фото: Flickr)

Поліція Лондона заявила про затримання трьох людей в Ессексі за підозрою у шпигунстві на користь Росії. Про це повідомляє Sky News з посиланням на поліцію.

Йдеться про 41-річного чоловіка та 35-річну жінку, яких затримали за однією адресою у місті Грейс, а також про 46-річного чоловіка, якого схопили в іншому місці.

Поліція провела обшуки у двох помешканнях, після чого всіх трьох відпустили під заставу з накладенням певних обмежень.

За словами керівника антитерористичного підрозділу лондонської поліції Домініка Мерфі, останнім часом спостерігається зростання кількості людей, яких іноземні спецслужби використовують як посередників або "проксі".