У Лондоні затримали трьох чоловіків – підозрюють у роботі на спецслужби Росії

На заході та в центрі британської столиці було затримано трьох чоловіків віком від 44 до 48 років

Поліція Лондона (Ілюстративне фото: x.com/lpsmediaoffice)

У Лондоні затримано трьох осіб, яких підозрюють у наданні допомоги російським спецслужбам. Про це повідомляє Sky news із посиланням на заяву поліції.

Чоловіки віком 44, 45 і 48 років були заарештовані в західному і центральному Лондоні.

"Ми спостерігаємо дедалі більше число тих, кого ми б назвали "довіреними особами", яких вербують іноземні розвідувальні служби, і ці арешти безпосередньо пов'язані з нашими постійними зусиллями з припинення подібного роду діяльності", – сказав начальник поліції Лондона з боротьби з тероризмом Домінік Мерфі.

Він зазначив, що будь-кому, у кого є бажання "здійснити злочинну діяльність від імені іноземної держави" у Великій Британії, потрібно добре подумати.

"Таку діяльність буде розслідувано, і будь-хто, кого буде визнано причетним до неї, може бути притягнутий до відповідальності, а тих, кого буде визнано винним, можуть чекати дуже серйозні наслідки", – резюмував Мерфі.