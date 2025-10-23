У Лондоні затримали трьох чоловіків – підозрюють у роботі на спецслужби Росії
У Лондоні затримано трьох осіб, яких підозрюють у наданні допомоги російським спецслужбам. Про це повідомляє Sky news із посиланням на заяву поліції.
Чоловіки віком 44, 45 і 48 років були заарештовані в західному і центральному Лондоні.
"Ми спостерігаємо дедалі більше число тих, кого ми б назвали "довіреними особами", яких вербують іноземні розвідувальні служби, і ці арешти безпосередньо пов'язані з нашими постійними зусиллями з припинення подібного роду діяльності", – сказав начальник поліції Лондона з боротьби з тероризмом Домінік Мерфі.
Він зазначив, що будь-кому, у кого є бажання "здійснити злочинну діяльність від імені іноземної держави" у Великій Британії, потрібно добре подумати.
"Таку діяльність буде розслідувано, і будь-хто, кого буде визнано причетним до неї, може бути притягнутий до відповідальності, а тих, кого буде визнано винним, можуть чекати дуже серйозні наслідки", – резюмував Мерфі.
- 18 вересня у Британії затримали трьох людей, яких підозрюють у шпигунстві для російської розвідки.
- 23 жовтня стало відомо, що в Польщі заарештували українця, його звинувачують у шпигунстві за військовими об'єктами для Росії.
