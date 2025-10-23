У Польщі заарештували українця – звинувачують у шпигунстві за військовими об'єктами для Росії
У Польщі затримано громадянина України, якого підозрюють у шпигунстві за польськими військовими об'єктами на користь Росії. Про це повідомила Національна прокуратура країни.
На початку цього місяця в Бяла-Подлясці на сході Польщі за підозрою у зберіганні наркотиків було затримано двох 24-річних українців, Богдана К. і Кирила Т.
У Богдана в телефоні слідчі виявили листування з російськомовним абонентом, у якому знайшли фотографії та координати критично важливих об'єктів інфраструктури польської армії. Його звинуватили в діях в інтересах іноземної розвідки, що завдає шкоди нацбезпеці Польщі.
Зазначається, що підозрюваний звинувачення заперечував, але водночас висловлював проросійські погляди і ставив під сумнів суверенітет України. Суд заарештував його на три місяці, розслідування триває. Другому українцю висунули обвинувачення у зберіганні наркотиків і призначили умовне покарання.
- 17 вересня спецслужба повідомила, що латвієць шпигував за військовими об'єктами для Росії. Цікавили його і солдати НАТО.
- 13 жовтня в Польщі звинуватили у шпигунстві відомого російського "опозиціонера" та його дружину. Крім цього, вони нібито готували теракт у країні.
Коментарі (0)