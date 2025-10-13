У Польщі відомого російського "опозиціонера" і дружину звинувачують у шпигунстві

Ігор та Ірина Р. виявляли противників Путіна в Польщі та Європі, а також нібито готували теракт

Арешт (Ілюстративне фото: freepik)

Польська прокуратура міста Сосновець висунула обвинувачення у шпигунстві двом громадянам Росії, які, за даними слідства, діяли на шкоду Польщі та навіть планували теракт. Про це повідомляє RMF24.

Йдеться про нібито відомого російського опозиціонера Ігоря Р. та його дружину Ірину. За даними правоохоронців, раніше підозрюваний мав "тісні зв'язки" з опозиціонерами Олексієм Навальним і Михайлом Ходорковським.

Правоохоронці з'ясували, що Ігор Р. і його дружина мали тісно співпрацювати з Федеральною службою безпеки Росії (ФСБ) і повідомляти їм, що відбувається в Польщі.

Під виглядом опозиціонера чоловік, як стверджується, збирав дані про супротивників російського диктатора Володимира Путіна в Польщі та загалом у Європі. Його дружина Ірина Р. мала зашифрувати цю інформацію та надіслати до Москви.

У 2024 році обвинувачений разом із двома українцями та ще одним росіянином нібито брав участь у відправленні кур'єрської посилки з вибухівкою (нітрогліцерин і бойові детонатори). Її доставили в сортувальний пункт кур'єрської компанії в Лодзі, а вибухівку виявили вже там безпосередньо перед можливим вибухом.

Подружню пару заарештували в липні 2024 року і відтоді утримують під вартою. Чоловік і жінка стверджують, що їх підставили. Обвинувальний висновок уже передано до суду.