Угорщину звинуватили у шпигунстві в ЄС. Єврокомісія створить групу для розслідування

У ЄК заявили, що серйозно поставилися до опублікованого розслідування журналістів і проведуть перевірку

Угорщина (Ілюстративне фото: Honvedelem.hu)

Єврокомісія створить спеціальну групу для розслідування інформації про шпигунські операції розвідки Угорщини проти посадових осіб органів Євросоюзу. Про це на брифінгу 9 жовтня заявив представник Єврокомісії Балаш Ужварі, передає Інтерфакс-Україна.

Він заявив, що в Європі взяли до уваги всі повідомлення з цього питання і з серйозністю поставилися до інформації.

"Ми залишаємося відданими захисту персоналу Комісії, інформації та мереж Комісії від незаконних дій зі збору розвідувальних даних. Зараз це питання оперативної безпеки, тому я не зможу багато коментувати, але можу сказати, що ми створимо внутрішню групу для розслідування цих звинувачень", – сказав Ужварі.

Йдеться про спільне розслідування німецької газети Spiegel, бельгійської газети De Tijd та угорської незалежної групи Direkt36. Журналісти дійшли висновку, що одним зі шпигунів виявився такий собі В., якого у 2015–2017 роках відрядили до Брюсселя, і він перебував під дипломатичним прикриттям.

Його начальником був на той момент угорський посол при ЄС Олівер Варгеї, який зараз є єврокомісаром.

Шпигун нібито намагався завербувати чиновника Єврокомісії, цікавився не тільки політичними справами, а й різного роду чутками й плітками. Зустрічі відбувалися раз на кілька місяців. За словами співрозмовника журналістів, В. пропонував ідеї, згідно з якими в структурах ЄС було б більше угорців, а після навіть запропонував гроші за співпрацю, але чиновник нібито відмовився.

За даними розслідування, Угорщина тиснула на своїх "шпигунів" і вимагала результатів, через що деякі з них контактували незахищеними каналами. Це, ймовірно, і призвело до викриття групи у 2017 році.

Діяли в ЄС і два інші агенти, які шпигували за слідчими Європейського управління з боротьби з шахрайством. Ця структура мала займатися розслідуванням звинувачень у корупції компанії, яка належала зятю прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана й отримувала державні контракти.