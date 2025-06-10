Зеленський про шпигунський скандал з Угорщиною: Це не вперше, просто раніше вирішували тихо

Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю угорському виданню Válasz Online заявив, що викриття Службою безпеки України агентурної мережі воєнної розвідки Угорщини на Закарпатті є не першим задокументованим випадком втручання Будапешта у внутрішні справи України.

"Будапешт десятками різних способів намагався втрутитися в українські внутрішні справи. Ви про це не чули. Незаконну видачу паспортів на Закарпатті ми зупинили ще до війни. Більшість випадків ми вирішили тихо, між собою", – сказав він.

За словами Зеленського, СБУ оприлюднила цю справу через наявність у її розпорядженні додаткових фотографій та відео, які документують зустрічі, організовані угорською Військовою службою національної безпеки (KNBSZ). Президент зазначив, що ці матеріали будуть опубліковані за необхідності.

Зеленський також підкреслив, що Україна має у своєму розпорядженні повну інформацію про діяльність KNBSZ, зокрема щодо того, як служба платила своєму агенту, і що вся діяльність була ретельно задокументована.

Президент додав, що угорську мережу почали створювати ще у 2021 році, а питання військового характеру стали порушувати у 2024-2025 роках з останнім переданням інформації, що відбулося 25 березня цього року.

"Чому було необхідно шукати наші вразливі місця в українсько-угорському прикордонному регіоні? Чому угорці хотіли отримати інформацію про те, де ми розмістили там елемент системи протиповітряної оборони С-300? Адже саме це їх цікавило", – висловився Зеленський.

За словами Зеленського, на телефонах угорських агентів були конкретні запитання, зокрема в 11 пунктах вони цікавилися, що скажуть мешканці Закарпаття щодо присутності угорських миротворців та де розташовуються українські військові підрозділи.

"Як слід реагувати на це в умовах війни? Я не стверджую, що Будапешт щось хоче, але якщо не хоче, то для кого він збирає інформацію? Я запитав у відповідальних осіб НАТО, чи просили вони угорців збирати такі дані. Вони відповіли, що не просили. Я є президентом країни, яка перебуває у стані війни, – як би ви відреагували на моєму місці?" – підсумував глава держави.