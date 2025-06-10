Зеленський про шпигунський скандал з Угорщиною: Це не вперше, просто раніше вирішували тихо
Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю угорському виданню Válasz Online заявив, що викриття Службою безпеки України агентурної мережі воєнної розвідки Угорщини на Закарпатті є не першим задокументованим випадком втручання Будапешта у внутрішні справи України.
"Будапешт десятками різних способів намагався втрутитися в українські внутрішні справи. Ви про це не чули. Незаконну видачу паспортів на Закарпатті ми зупинили ще до війни. Більшість випадків ми вирішили тихо, між собою", – сказав він.
За словами Зеленського, СБУ оприлюднила цю справу через наявність у її розпорядженні додаткових фотографій та відео, які документують зустрічі, організовані угорською Військовою службою національної безпеки (KNBSZ). Президент зазначив, що ці матеріали будуть опубліковані за необхідності.
Зеленський також підкреслив, що Україна має у своєму розпорядженні повну інформацію про діяльність KNBSZ, зокрема щодо того, як служба платила своєму агенту, і що вся діяльність була ретельно задокументована.
Президент додав, що угорську мережу почали створювати ще у 2021 році, а питання військового характеру стали порушувати у 2024-2025 роках з останнім переданням інформації, що відбулося 25 березня цього року.
"Чому було необхідно шукати наші вразливі місця в українсько-угорському прикордонному регіоні? Чому угорці хотіли отримати інформацію про те, де ми розмістили там елемент системи протиповітряної оборони С-300? Адже саме це їх цікавило", – висловився Зеленський.
За словами Зеленського, на телефонах угорських агентів були конкретні запитання, зокрема в 11 пунктах вони цікавилися, що скажуть мешканці Закарпаття щодо присутності угорських миротворців та де розташовуються українські військові підрозділи.
"Як слід реагувати на це в умовах війни? Я не стверджую, що Будапешт щось хоче, але якщо не хоче, то для кого він збирає інформацію? Я запитав у відповідальних осіб НАТО, чи просили вони угорців збирати такі дані. Вони відповіли, що не просили. Я є президентом країни, яка перебуває у стані війни, – як би ви відреагували на моєму місці?" – підсумував глава держави.
- 9 травня 2025 року СБУ повідомила, що вперше в історії України викрила агентів військової розвідки Угорщини, які шпигували у Закарпатській області.
- Глава МЗС Угорщини Сійярто відреагував на цю заяву та звинуватив Україну у використанні антиугорської пропаганди.
- Згодом Сійярто оголосив про висилку двох українських дипломатів, звинувативши їх у шпигунстві. Україна відповіла дзеркально та вислала угорських дипломатів.
- 12 травня генерал СБУ в коментарі LIGA.net заявив, що "шпигунська операція" Угорщини, ймовірно, була погоджена з Орбаном.