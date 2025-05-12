Генерал СБУ про шпигунський скандал з Угорщиною: Операція радше була погоджена з Орбаном
Діяльність мережі воєнної розвідки Угорщини в Закарпатській області, ймовірно, була погоджена з прем’єр-міністром країни Віктором Орбаном, вважає колишній заступник глави Служби безпеки України, генерал-майор Віктор Ягун. Таку думку він висловив у коментарі LIGA.net для тексту щодо шпигунської активності на Закарпатті.
"До 1996 року основна маса офіцерів з країн колишнього Варшавського блоку, в тому числі угорських, вчилися у московській Академії Генштабу СРСР, а потім – Росії. На час навчання вони були фактично оформлені як готові співробітники військової розвідки РФ", – розповів Ягун.
Він констатував, що це одна з причин, чому під час вступу до НАТО від усіх держав Варшавського блоку вимагали очистити лави спецслужб від людей, які вчилися чи проходили службу за радянських часів.
Однак в Угорщині частина цих офіцерів зараз займає керівні посади у спецслужбах та силових структурах. Тож не можна виключати того, що вони могли ділитись оперативною інформацією з "однокурсниками з Росії".
"Це дзвіночок, про який ми багато разів попереджали партнерів по НАТО, – не всю інформацію Україна може передавати й не всім може ділитися", – наголосив колишній заступник очільника СБУ.
Він не виключив й того, що інформацію угорці могли передавати росіянам без погодження з керівництвом у Будапешті. Але, на думку Ягуна, існує і ймовірність таємних домовленостей між Орбаном і російським диктатором Володимиром Путіним.
"Для операції такого рівня санкцію дає вище керівництво держави. Тож вона радше була погоджена з Орбаном", – сказав він.
- 9 травня 2025 року СБУ повідомила, що вперше в історії України викрила агентів воєнної розвідки Угорщини, які шпигували у Закарпатській області.
- Голова МЗС Угорщини Сійярто відреагував на цю заяву та звинуватив Україну у використанні антиугорської пропаганди.
- Згодом Сійярто оголосив про висилку двох українських дипломатів, звинувативши їх у шпигунстві. Україна відповіла дзеркально й вислала угорських дипломатів.