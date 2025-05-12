Генерал СБУ о шпионском скандале с Венгрией: Операция скорее была согласована с Орбаном
Деятельность сети военной разведки Венгрии в Закарпатской области, вероятно, была согласована с премьер-министром страны Виктором Орбаном, считает бывший заместитель главы Службы безопасности Украины генерал-майор Виктор Ягун. Такое мнение он выразил в комментарии LIGA.net для текста о шпионской активности в Закарпатье.
"До 1996 года основная масса офицеров из стран бывшего Варшавского блока, в том числе венгерских, учились в московской Академии Генштаба СССР, а затем России. На время обучения они были фактически оформлены как готовые сотрудники военной разведки РФ", — рассказал Ягун.
Он констатировал, что это одна из причин, почему при вступлении в НАТО от всех государств Варшавского блока потребовали очистить ряды спецслужб от людей, которые учились или проходили службу в советское время.
Однако в Венгрии часть этих офицеров сейчас занимает руководящие должности в спецслужбах и силовых структурах. Так что нельзя исключать того, что они могли делиться оперативной информацией с "однокурсниками из России".
"Это звонок, о котором мы много раз предупреждали партнеров по НАТО, – не всю информацию Украина может передавать и не всем может делиться", – подчеркнул бывший замглавы СБУ.
Он не исключил того, что информацию венгры могли передавать россиянам без согласования с руководством в Будапеште. Но, по мнению Ягуна, существует и вероятность тайных договоренностей между Орбаном и российским диктатором Владимиром Путиным.
"Для операции такого уровня санкцию дает высшее руководство государства. Поэтому она скорее была согласована с Орбаном", – сказал он.
- 9 мая 2025 года СБУ сообщила, что впервые в истории Украины разоблачила агентов военной разведки Венгрии, которые шпионили в Закарпатской области.
- Глава МИД Венгрии Сийярто отреагировал на это заявление и обвинил Украину в использовании антивенгерской пропаганды.
- Впоследствии Сийярто объявил о высылке двух украинских дипломатов, обвинив их в шпионаже. Украина ответила зеркально и выслала венгерских дипломатов.