Генерал СБУ о шпионском скандале с Венгрией: Операция скорее была согласована с Орбаном

Виктор Ягун не исключил, что имели место договоренности между Орбаном и Путиным

Виктор Ягун (Скриншот с видео LIGA.net)

Деятельность сети военной разведки Венгрии в Закарпатской области, вероятно, была согласована с премьер-министром страны Виктором Орбаном, считает бывший заместитель главы Службы безопасности Украины генерал-майор Виктор Ягун. Такое мнение он выразил в комментарии LIGA.net для текста о шпионской активности в Закарпатье.

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"До 1996 года основная масса офицеров из стран бывшего Варшавского блока, в том числе венгерских, учились в московской Академии Генштаба СССР, а затем России. На время обучения они были фактически оформлены как готовые сотрудники военной разведки РФ", — рассказал Ягун.

Он констатировал, что это одна из причин, почему при вступлении в НАТО от всех государств Варшавского блока потребовали очистить ряды спецслужб от людей, которые учились или проходили службу в советское время.

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Однако в Венгрии часть этих офицеров сейчас занимает руководящие должности в спецслужбах и силовых структурах. Так что нельзя исключать того, что они могли делиться оперативной информацией с "однокурсниками из России".

"Это звонок, о котором мы много раз предупреждали партнеров по НАТО, – не всю информацию Украина может передавать и не всем может делиться", – подчеркнул бывший замглавы СБУ.

Он не исключил того, что информацию венгры могли передавать россиянам без согласования с руководством в Будапеште. Но, по мнению Ягуна, существует и вероятность тайных договоренностей между Орбаном и российским диктатором Владимиром Путиным.

"Для операции такого уровня санкцию дает высшее руководство государства. Поэтому она скорее была согласована с Орбаном", – сказал он.