Зеленский о шпионском скандале с Венгрией: Это не первый раз, просто раньше решали тихо

Президент Владимир Зеленский в интервью венгерскому изданию Válasz Online заявил, что разоблачение Службой безопасности Украины агентурной сети военной разведки Венгрии в Закарпатье является не первым задокументированным случаем вмешательства Будапешта во внутренние дела Украины.

"Будапешт десятками разных способов пытался вмешаться в украинские внутренние дела. Вы об этом не слышали. Незаконную выдачу паспортов в Закарпатье мы остановили еще до войны. Большинство случаев мы решили тихо, между собой", – сказал он.

По словам Зеленского, СБУ обнародовала это дело из-за наличия в ее распоряжении дополнительных фотографий и видео, документирующих встречи, организованные венгерской Военной службой национальной безопасности (KNBSZ). Президент отметил, что эти материалы будут опубликованы при необходимости.

Зеленский также подчеркнул, что Украина располагает полной информацией о деятельности KNBSZ, в частности о том, как служба платила своему агенту, и что вся деятельность была тщательно задокументирована.

Президент добавил, что венгерскую сеть начали создавать еще в 2021 году, а вопросы военного характера стали поднимать в 2024-2025 годах с последней передачей информации, состоявшейся 25 марта этого года.

"Почему было необходимо искать наши уязвимые места в украинско-венгерском пограничном регионе? Почему венгры хотели получить информацию о том, где мы разместили там элемент системы противовоздушной обороны С-300? Ведь именно это их интересовало", – сказал Зеленский.

По словам Зеленского, на телефонах венгерских агентов были конкретные вопросы, в частности, в 11 пунктах они интересовались, что скажут жители Закарпатья о присутствии венгерских миротворцев и где располагаются украинские воинские подразделения.

"Как следует реагировать на это в условиях войны? Я не утверждаю, что Будапешт что-то хочет, но если не хочет, то для кого он собирает информацию? Я спросил у ответственных лиц НАТО, просили ли они венгров собирать такие данные. Они ответили, что не просили. Я являюсь президентом страны, которая находится в состоянии войны, – как бы вы отреагировали на моем месте?" – подытожил глава государства.