Зеленский об Орбане: Использует Украину и мое лицо для выборов, я не давал на это согласия

Владимир Зеленский и Виктор Орбан (Фото: ЕРА/Szilard Koszticsak)

Премьер Венгрии Виктор Орбан использует войну России против Украины как инструмент в своих выборах, но не понимает, к каким последствиям это может привести. Об этом в интервью изданию Válasz Online заявил президент Владимир Зеленский.

"Он использует Украину для собственных выборов. Он не понимает, что это приведет к гораздо более серьезным и опасным последствиям: радикализации и антиукраинизации венгерского общества", – сказал глава государства.

По мнению Зеленского, Орбан совершает "большую историческую ошибку", не помогая Украине, а делая наоборот. В то же время, если глава венгерского правительства готов к "корректным" отношениям, Украина готова поработать над этим, добавил он.

"Но так, чтобы мое лицо использовали для своих выборов? Я не давал на это согласия! Я – президент другой страны. Неправильно использовать меня для собственной внутренней политики! Плакаты Орбана не развешивают в других странах. Это было бы неэтично", – подытожил украинский президент.

На венгерском плакате изображены президент Зеленский, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и лидер Европейской народной партии Манфред Вебер с надписью: "Голосуйте в 2025 году членство Украины в ЕС. Не позвольте им решать за нас!"