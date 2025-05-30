В Венгрии стартовал опрос о членстве Украины в ЕС от правительства Орбана
В Венгрии стартовало онлайн-голосование в рамках так называемого опроса о членстве Украины в Евросоюзе, инициированного правительством Виктора Орбана. Об этом сообщает Европейская правда, в распоряжении которой оказался пример письма – оно направляется всем венграм, зарегистрированным в правительственной базе данных.
С 26 мая создана возможность онлайн-голосования на "референдуме" для венгров относительно вступления Украины в ЕС. Для участия в онлайн-голосовании необходимо указать свою электронную почту в регистрационной форме, на которую поступит ссылка для голосования.
"Вступление Украины в ЕС – это очень важный вопрос, который повлияет на всех нас и может определить наше будущее на десятилетия. Правительство стремится предоставить возможность каждому гражданину Венгрии высказать мнение на этот счет", – говорится в письме.
Также отмечается, что в офлайн-голосовании уже якобы приняли участие 1,5 млн человек и было подано 17 000 жалоб по поводу "потерянных или украденных бюллетеней".
В середине апреля лидер оппозиционной венгерской партии Тиса Петер Мадяр объявил результаты альтернативного опроса венгров по вступлению Украины в Евросоюз. Около 60% респондентов поддержали Украину.
- 28 февраля Орбан заявил, что вступление Украины в Евросоюз разрушит экономику Венгрии.
- 14 марта президент Зеленский сообщил, что решение о членстве Украины в ЕС блокирует только одна страна – Венгрия. Для решения вопросов внешней политики и безопасности необходима поддержка всех стран – членов блока.
- 29 марта венгерское правительство сообщило, что вместе с бюллетенями для опроса власти направят своим гражданам перечень с пропагандистскими "контраргументами" против вступления Украины в ЕС.