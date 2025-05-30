В Венгрии стартовал опрос о членстве Украины в ЕС от правительства Орбана

В марте правительство Венгрии объявило, что с бюллетенями для опроса пришлет гражданам перечень "контраргументов" против вступления Украины в ЕС

Виктор Орбан (Фото: ЕРА/MARTIN DIVISEK)

В Венгрии стартовало онлайн-голосование в рамках так называемого опроса о членстве Украины в Евросоюзе, инициированного правительством Виктора Орбана. Об этом сообщает Европейская правда, в распоряжении которой оказался пример письма – оно направляется всем венграм, зарегистрированным в правительственной базе данных.

С 26 мая создана возможность онлайн-голосования на "референдуме" для венгров относительно вступления Украины в ЕС. Для участия в онлайн-голосовании необходимо указать свою электронную почту в регистрационной форме, на которую поступит ссылка для голосования.

"Вступление Украины в ЕС – это очень важный вопрос, который повлияет на всех нас и может определить наше будущее на десятилетия. Правительство стремится предоставить возможность каждому гражданину Венгрии высказать мнение на этот счет", – говорится в письме.

Также отмечается, что в офлайн-голосовании уже якобы приняли участие 1,5 млн человек и было подано 17 000 жалоб по поводу "потерянных или украденных бюллетеней".

В середине апреля лидер оппозиционной венгерской партии Тиса Петер Мадяр объявил результаты альтернативного опроса венгров по вступлению Украины в Евросоюз. Около 60% респондентов поддержали Украину.