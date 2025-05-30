В Угорщині стартувало опитування щодо членства України в ЄС від уряду Орбана

Ще у березні угорський уряд оголосив, що разом із бюлетенями для опитування надішле громадянам перелік "контраргументів" проти вступу України до ЄС

Віктор Орбан (Фото: ЕРА/MARTIN DIVISEK)

В Угорщині стартувало онлайн-голосування у межах так званого опитування про членство України у Євросоюзі, ініційоване урядом Віктора Орбана. Про це повідомляє Європейська правда, у розпорядженні якої опинився приклад листа, що надсилається всім угорцям, зареєстрованим в урядовій базі даних.

Зазначається, що з 26 травня створена можливість онлайн-голосування на "референдумі" для угорців щодо вступу України в ЄС. Для участі в онлайн-голосуванні необхідно вказати свою електронну пошту у реєстраційній формі, на яку надійде посилання для голосування.

"Вступ України у ЄС – це вкрай важливе питання, що вплине на усіх нас і може визначити наше майбутнє на десятиліття. Уряд прагне надати можливість кожному громадянину Угорщини висловити думку з цього приводу", – йдеться у листі.

Також зазначається, що в офлайн-голосуванні вже нібито взяли участь 1,5 млн осіб і було подано 17 000 скарг щодо "втрачених чи вкрадених бюлетенів".

У середині квітня лідер опозиційної угорської партії Тиса Петер Мадяр оголосив результати альтернативного опитування угорців щодо вступу України в Євросоюз. Майже 60% респондентів підтримали Україну.