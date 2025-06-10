Зеленський про Орбана: Використовує Україну та моє обличчя для виборів, я не давав на це згоди

Володимир Зеленський та Віктор Орбан (Фото: ЕРА/Szilard Koszticsak)

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан використовує війну Росії проти України як інструмент у власних виборах, але не розуміє, до яких наслідків це може призвести. Про це в інтерв'ю виданню Válasz Online заявив президент Володимир Зеленський.

"Він використовує Україну для власних виборів. Він не розуміє, що це призведе до набагато серйозніших і небезпечніших наслідків: радикалізації та антиукраїнізації угорського суспільства", – сказав глава держави.

На думку Зеленського, Орбан робить "велику історичну помилку", не допомагаючи Україні, а роблячи навпаки. Водночас якщо глава угорського уряду готовий до "коректних" відносин, Україна готова попрацювати над цим, додав він.

"Але так, щоб моє обличчя використовували для своїх виборів? Я не давав на це згоди! Я – президент іншої країни. Неправильно використовувати мене для власної внутрішньої політики! Плакати Орбана не розвішують в інших країнах. Це було б неетично", – підсумував український президент.

На угорському плакаті зображені президент Зеленський, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та лідер Європейської народної партії Манфред Вебер з написом: "Голосуйте 2025 року щодо членства України в ЄС. Не дозвольте їм вирішувати за нас!"