Зеленський про Орбана: Використовує Україну та моє обличчя для виборів, я не давав на це згоди
Прем'єр Угорщини Віктор Орбан використовує війну Росії проти України як інструмент у власних виборах, але не розуміє, до яких наслідків це може призвести. Про це в інтерв'ю виданню Válasz Online заявив президент Володимир Зеленський.
"Він використовує Україну для власних виборів. Він не розуміє, що це призведе до набагато серйозніших і небезпечніших наслідків: радикалізації та антиукраїнізації угорського суспільства", – сказав глава держави.
На думку Зеленського, Орбан робить "велику історичну помилку", не допомагаючи Україні, а роблячи навпаки. Водночас якщо глава угорського уряду готовий до "коректних" відносин, Україна готова попрацювати над цим, додав він.
"Але так, щоб моє обличчя використовували для своїх виборів? Я не давав на це згоди! Я – президент іншої країни. Неправильно використовувати мене для власної внутрішньої політики! Плакати Орбана не розвішують в інших країнах. Це було б неетично", – підсумував український президент.
На угорському плакаті зображені президент Зеленський, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та лідер Європейської народної партії Манфред Вебер з написом: "Голосуйте 2025 року щодо членства України в ЄС. Не дозвольте їм вирішувати за нас!"
- 28 лютого 2025 року Орбан заявив, що вступ України до Євросоюзу зруйнує економіку Угорщини.
- 14 березня президент Зеленський повідомив, що рішення про членство України у ЄС блокує лише одна країна – Угорщина. Для розв'язання питань зовнішньої політики та безпеки потрібна підтримка усіх країн – членів блоку.
- 29 березня угорський уряд повідомив, що разом із бюлетенями для опитування влада надішле своїм громадянам перелік із пропагандистськими "контраргументами" проти вступу України до ЄС.
- 30 травня в Угорщині стартувало онлайн-голосування у межах так званого опитування про членство України у Євросоюзі.