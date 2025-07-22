У Британії чоловік пропонував "розвідці Росії" дані про ексміністра. Той відреагував

Ексміністр оборони Британії Грант Шеппс (Фото:x.com/grantshapps)

65-річний британець Говард Філліпс визнаний винним у наданні допомоги іноземній розвідці. Він пропонував нібито російським агентам особисті дані ексміністра оборони країни Гранта Шеппса, передає Reuters.

За словами прокурорів, обвинувачений запропонував домашню адресу і номер телефону Шеппса двом людям, які представилися Олександром і Дмитром. Він вважав їх російськими агентами, але насправді це були таємні співробітники британської розвідки.

Говард Філліпс (Фото: поліція Лондона)

Філліпс заперечував обвинувачення і стверджував, що намагався "спіймати та викрити іноземного агента". Однак 22 липня присяжні визнали його винним у злочині, передбаченому Законом про національну безпеку.

Прокурор заявляв, що Філліпс запропонував допомогу "російській розвідці" не обов'язково з ідеологічних причин або тому, що симпатизував Росії. Ймовірно, він хотів виконати "роботу за легкі гроші".

Інцидент стався в березні 2024 року. До Філліпса звернулися люди, які представилися агентами Росії. Вони попросили його зберегти на чисту флешку файл з описом того, що він може запропонувати їм і з яких причин. Далі флешку він мав заховати у припаркованому велосипеді на одній з вулиць Лондона.

У травні того ж року фігурант зустрівся з одним з "агентів" на ім'я нібито Дмитро і повідомив, що знає домашню адресу Шеппса, його номер телефону і розташування його приватного літака, оскільки відвідував його будинок. Той був очільником британського Міноборони з серпня 2023 року до липня 2024 року.

Крім інформації, Філліпс надавав матеріально-технічну підтримку двом нібито агентам: забронював готель і купив їм мобільний телефон.

Сам ексміністр заявив, що допомога іноземному противнику не тільки загрожує безпеці його та його сім'ї, а й підриває безпеку Британії. Він зазначив, що "необхідно протистояти ворожим державам, таким, як Росія". Однак додаткова загроза в тому, що громадяни самі прагнуть допомогти противнику, і це неправильно.

"Сьогоднішній вердикт чітко дає зрозуміти: якщо ви вступите у змову з ворожою державою і тим самим наражаєте на небезпеку життя британців, ви постанете перед правосуддям", – написав Шеппс у мережі Х.