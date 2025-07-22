В Британии мужчина предлагал "разведке России" данные об экс-министре. Тот отреагировал
65-летний британец Говард Филлипс признан виновным в оказании помощи иностранной разведке. Он предлагал якобы российским агентам личные данные экс-министра обороны страны Гранта Шэппса, передает Reuters.
По словам прокуроров, обвиняемый предложил домашний адрес и номер телефона Шэппса двум людям, которые представились Александром и Дмитрием. Он считал их российскими агентами, но на самом деле это были тайные сотрудники британской разведки.
Филлипс отрицал обвинение и утверждал, что пытался "поймать и разоблачить иностранного агента". Однако 22 июля присяжные признали его виновным в преступлении, предусмотренном Законом о национальной безопасности.
Прокурор заявлял, что Филлипс предложил помощь "российской разведке" не обязательно по идеологическим причинам или потому, что симпатизировал России. Вероятно, он хотел выполнить "работу за легкие деньги".
Инцидент произошел в марте 2024 года. К Филлипсу обратились люди, которые представились агентами России. Они попросили его сохранить на чистую флешку файл с описанием того, что он может предложить им и по каким причинам. Дальше флешку он должен был спрятать в припаркованном велосипеде на одной из улиц Лондона.
В мае того же года фигурант встретился с одним из "агентов" по имени якобы Дмитрий и сообщил, что знает домашний адрес Шэппса, его номер телефона и местонахождение его частного самолета, так как посещал его дом. Тот был главой британского Минобороны с августа 2023 года по июль 2024 года.
Кроме информации, Филлипс оказывал материально-техническую поддержку двум якобы агентам: забронировал отель и купил им мобильный телефон.
Сам экс-министр заявил, что помощь иностранному противнику не только угрожает безопасности его и его семьи, но и подрывает безопасность Британии. Он отметил, что "необходимо противостоять враждебным государствам, таким, как Россия". Однако дополнительная угроза в том, что граждане сами стремятся помочь противнику, и это неправильно.
"Сегодняшний вердикт четко дает понять: если вы вступите в сговор с враждебным государством и тем самым подвергаете опасности жизни британцев, вы предстанете перед правосудием", – написал Шэппс в сети Х.
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