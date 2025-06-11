В Польше местного жителя обвиняют в работе на разведку России
В Польше гражданина страны подозревают в работе на разведку России, он задержан. Об этом сообщила Национальная прокуратура Варшавы.
В ходе расследования было установлено, что 28-летний Виктор З. мог предоставлять российской разведке информацию, которая может нанести вред Польше. По предварительным данным, он действовал в период с 28 февраля 2024 года по 30 апреля 2025 года в Быдгоще и за пределами Польши.
Мужчину задержали 4 июня, провели несколько обысков и взяли под стражу на три месяца.
Прокурор предъявил ему обвинение в шпионаже. В частности, задержанного обвинили в том, что он собирал и передавал информацию о функционировании объектов, имеющих ключевое значение для обороны страны. А это могло нанести ущерб Польше.
В случае доказательства вины гражданину Польши может грозить минимум восемь лет лишения свободы или даже пожизненное.
"Согласно выводам следствия, он действовал из идеологических побуждений и пророссийских убеждений", – отметили в прокуратуре.
- 2 мая в Греции был задержан уроженец Грузии по подозрению в шпионаже в пользу России.
- 12 мая в Британии осудили шестерых болгарских граждан за шпионаж для России. Фигуранты получили от 5 до 10 лет тюрьмы.
- 27 мая сообщалось, что разведка Нидерландов подозревает российских хакеров в атаке на полицию и сети НАТО.