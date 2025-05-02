В Греции задержан уроженец Грузии по подозрению в шпионаже в пользу России

По данным властей страны, мужчину завербовал земляк в 2024 году

Военные (Иллюстративное фото: George Vitsaras/EPA)

59-летний маляр грузинского происхождения был арестован в Греции по обвинению в шпионаже в пользу российской разведки. Об этом сообщило греческое медиа Ekathimerini.

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Власти утверждают, что подозреваемого, годами жившего в Греции, в начале осени 2024 года завербовал земляк, вероятно, имевший связи с российским Главным разведывательным управлением.

Доказательства, полученные с мобильного телефона мужчины, свидетельствуют о том, что он следил за военными объектами не менее шести месяцев, фотографировал грузы с оборудованием, особенно направлявшиеся в Украину, и присылал изображения и описания своему куратору.

"Он утверждал, что готов помочь "родине" любой ценой", — сказал греческий чиновник в комментарии Ekathimerini.

Греческие власти подчеркивают роль пророссийских настроений в мотивах подозреваемого.

Вероятный вербовщик, также этнический грузин, ранее вел слежку для российских служб, прежде чем переехать в Литву, где он был арестован в марте.

28 ноября 2024 года сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши (ABW) задержали гражданина Германии, компания которого нелегально отправляла технику на российские заводы военного вооружения.

1 апреля 2025 года сообщалось, что польские правоохранители задержали украинца, шпионившего для российских спецслужб за военными объектами в стране.