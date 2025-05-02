У Греції затримали уродженця Грузії за підозрою у шпигунстві на користь Росії

За даними влади країни, чоловіка завербував земляк у 2024 році

Військові (Ілюстративне фото: George Vitsaras/EPA)

59-річного маляра грузинського походження заарештували в Греції за звинуваченням у шпигунстві на користь російської розвідки. Про це повідомило грецьке медіа Ekathimerini.

Влада стверджує, що підозрюваного, який роками жив у Греції, на початку осені 2024 року завербував земляк, який, ймовірно, мав зв’язки з російським Головним розвідувальним управлінням.

Докази, отримані з мобільного телефону чоловіка, свідчать про те, що він стежив за військовими об’єктами щонайменше шість місяців, фотографував вантажі з обладнанням, особливо ті, що прямували в Україну, і надсилав зображення й описи своєму куратору.

"Він стверджував, що готовий допомогти "батьківщині" за будь-яку ціну", – сказав грецький посадовець у коментарі Ekathimerini.

Грецька влада наголошує на ролі проросійських настроїв у мотивах підозрюваного.

Ймовірний вербувальник, також етнічний грузин, раніше вів стеження для російських служб, перш ніж переїхати до Литви, де його було заарештовано в березні.

28 листопада 2024 року працівники Агентства внутрішньої безпеки Польщі (ABW) затримали громадянина Німеччини, компанія якого нелегально відправляла техніку на російські заводи військового озброєння.

1 квітня 2025 року повідомлялося, що польські правоохоронці затримали українця, який для російських спецслужб шпигував за військовими об'єктами у країні.