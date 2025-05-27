Разведка Нидерландов подозревает российских хакеров в атаке на полицию и сети НАТО

Кибератака (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Голландские правоохранители подозревают российскую хакерскую группу Laundry Bear в кибератаке на полицию и сети НАТО. Об этом сообщили главное разведывательное управление Нидерландов и военное агентство (AIVD и MIVD), передает радио BNR.

"Масштабная кибератака" на полицию произошла в сентябре 2024 года. Разведслужбы подтвердили, что были украдены служебные контактные данные сотрудников полиции, но они не смогли установить, была ли утечка других данных.

Предполагается, что жертвами взлома стали и другие голландские организации, а также сети государств-членов ЕС и НАТО, организации в Восточной и Центральной Азии. Кроме того, Laundry Bear также подозревается в кибершпионаже против компаний, производящих высокотехнологичные продукты, доступ к которым у России затруднен из-за западных санкций из-за войны против Украины.

"Расследование также показывает, что Laundry Bear несет ответственность за кибероперации против западных правительств и других институтов по крайней мере с 2024 года", – сказано в заявлении разведывательных служб.

Сообщается, что хакеры проявляют интерес к вооруженным силам, поставщикам оборонной продукции, IT и цифровых услуг, а также к общественным организациям и правоохранителям.

В Нидерландах ожидают, что в будущем группировка хакеров будет совершать более сложные атаки, и считают, что Laundry Bear представляет "повышенную угрозу шпионажа".

"Кибератаки на голландские учреждения являются частью более масштабной международной киберугрозы, исходящей от хакерской группировки", – сказано в отчете.