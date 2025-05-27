Розвідка Нідерландів підозрює російських хакерів в атаці на поліцію та мережі НАТО

Кібератака (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Голландські правоохоронці підозрюють російську хакерську групу Laundry Bear у кібератаці на поліцію та мережі НАТО. Про це повідомили головне розвідувальне управління Нідерландів та військове агентство (AIVD та MIVD), передає радіо BNR.

"Масштабна кібератака" на поліцію відбулася у вересні 2024 року. Розвідслужби підтвердили, що були вкрадені службові контактні дані працівників поліції, але вони не змогли встановити, чи був витік інших даних.

Зазначається, що жертвами злому могли стати й інші голландські організації, а також мережі держав-членів ЄС і НАТО, організації в Східній та Центральній Азії. Крім того, Laundry Bear також підозрюється в кібершпигунстві проти компаній, які виробляють високотехнологічні продукти, доступ до яких у Росії утруднений через західні санкції через війну проти України.

"Розслідування також показує, що Laundry Bear несе відповідальність за кібероперації проти західних урядів та інших інституцій принаймні з 2024 року", – йдеться у заяві розвідувальних служб.

Повідомляється, що хакери виявляють інтерес до збройних сил, постачальників оборонної продукції, IT та цифрових послуг, а також до громадських організацій та правоохоронців.

У Нідерландах очікують, що у майбутньому угруповання хакерів буде здійснювати складніші атаки, та вважають, що Laundry Bear становить "підвищену загрозу шпигунства".

"Кібератаки на голландські установи є частиною більш масштабної міжнародної кіберзагрози, що походить від хакерського угруповання", – йдеться у звіті.