Розвідка Нідерландів підозрює російських хакерів в атаці на поліцію та мережі НАТО
Голландські правоохоронці підозрюють російську хакерську групу Laundry Bear у кібератаці на поліцію та мережі НАТО. Про це повідомили головне розвідувальне управління Нідерландів та військове агентство (AIVD та MIVD), передає радіо BNR.
"Масштабна кібератака" на поліцію відбулася у вересні 2024 року. Розвідслужби підтвердили, що були вкрадені службові контактні дані працівників поліції, але вони не змогли встановити, чи був витік інших даних.
Зазначається, що жертвами злому могли стати й інші голландські організації, а також мережі держав-членів ЄС і НАТО, організації в Східній та Центральній Азії. Крім того, Laundry Bear також підозрюється в кібершпигунстві проти компаній, які виробляють високотехнологічні продукти, доступ до яких у Росії утруднений через західні санкції через війну проти України.
"Розслідування також показує, що Laundry Bear несе відповідальність за кібероперації проти західних урядів та інших інституцій принаймні з 2024 року", – йдеться у заяві розвідувальних служб.
Повідомляється, що хакери виявляють інтерес до збройних сил, постачальників оборонної продукції, IT та цифрових послуг, а також до громадських організацій та правоохоронців.
У Нідерландах очікують, що у майбутньому угруповання хакерів буде здійснювати складніші атаки, та вважають, що Laundry Bear становить "підвищену загрозу шпигунства".
"Кібератаки на голландські установи є частиною більш масштабної міжнародної кіберзагрози, що походить від хакерського угруповання", – йдеться у звіті.
- 5 травня повідомлялося, що російські хакери, які дошкуляли Україні, взяли відповідальність за кібератаку в Румунії.
- 16 травня керівна партія Польщі повідомила про кібератаки на сайт напередодні виборів президента. А 18 травня у ГУР заявили, що Росія втручається у вибори у Польщі, створюючи клони реальних медіа.