У Польщі місцевого жителя звинувачують у роботі на розвідку Росії
У Польщі громадянина країни підозрюють у роботі на розвідку Росії, його затримано. Про це повідомила Національна прокуратура Варшави.
Під час розслідування було встановлено, що 28-річний Віктор З. міг надавати російській розвідці інформацію, яка може завдати шкоди Польщі. За попередніми даними, він діяв у період із 28 лютого 2024 року до 30 квітня 2025 року у Бидгощі та за межами Польщі.
Чоловіка затримали 4 червня, провели кілька обшуків та взяли під варту на три місяці.
Прокурор звинуватив його в шпигунстві. Зокрема, затриманого звинуватили у тому, що він збирав та передавав інформацію про функціонування об'єктів, які мають ключове значення для оборони країни. А це могло завдати шкоди Польщі.
У разі доказу провини громадянину Польщі може загрожувати щонайменше вісім років позбавлення волі або навіть довічне.
"Згідно з висновками слідства, він діяв з ідеологічних спонукань і проросійських переконань", – зазначили в прокуратурі.
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