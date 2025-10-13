В Польше известного российского "оппозиционера" и жену обвиняют в шпионаже
Польская прокуратура города Сосновец предъявила обвинение в шпионаже двум гражданам России, которые, по данным следствия, действовали во вред Польше и даже планировали теракт. Об этом сообщает RMF24.
Речь идет о якобы известном российском оппозиционере Игоре Р. и его жене Ирине. По данным правоохранителей, ранее подозреваемый имел "тесные связи" с оппозиционерами Алексеем Навальным и Михаилом Ходорковским.
Правоохранители выяснили, что Игорь Р. и его жена должны были тесно сотрудничать с Федеральной службой безопасности России (ФСБ) и сообщать им, что происходит в Польше.
Под видом оппозиционера мужчина, как утверждается, собирал данные о противниках российского диктатора Владимира Путина в Польше и в целом в Европе. Его жена Ирина Р. должна была зашифровать эту информацию и отправить в Москву.
В 2024 году обвиняемый вместе с двумя украинцами и еще одним россиянином якобы участвовал в отправке курьерской посылки со взрывчаткой (нитроглицерин и боевые взрыватели). Ее доставили в сортировочный пункт курьерской компании в Лодзи, а взрывчатку обнаружили уже там непосредственно перед возможным взрывом.
Супружескую пару арестовали в июле 2024 года и с тех пор содержат под стражей. Мужчина и женщина утверждают, что их подставили. Обвинительное заключение уже передано в суд.
